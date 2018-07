Schauermassen zu genießen. Doch dann stellt man fest, daß diese Plätze der 1. Kategorie weit innerhalb der Kurve liegen, schätzungsweise 70 Meter vom Ziel entfernt; man kann die Sieger nur erraten. Hier wurden von einem deutschen Reisebüro, dem das Olympische Komitee das Monopol für den Kartenverkauf übertrug, auch die deutschen Olympiasieger von einst untergebracht. Sie müssen 34 Mark je Nachmittag bezahlen und sitzen auf einem der schlechtesten Plätze des Stadions. Man trifft Karl Hein, den Sieger im Hammerwurf von 1936, Storch, der 1952 in Helsinki die Silbermedaille errang, Tilly Fleischer, Dr. ben müssen. Das I O C flicht offenbar seinen Siegern von einst keine Kränze.

Auch die Wucherpreise der Eintrittskarten, die dazu geführt haben, daß das Stadion bis jetzt noch nicht ein einziges Mal völlig ausverkauft war, scheint auch nicht einmal einer der Beratungspunkte des I. O. C Kongresses gewesen zu sein. Prof. Carl Diem, der bezeichnenderweise kein I. O. C Mitglied ist, hatte man vor den Spielen um seinen Rat gebeten. Augenzwinkernd meinte er jetzt, sie hätten wohl seine Vorschläge eingeholt, um in allem das Gegenteil zu tun. Er habe ihnen niedrige Eintrittspreise empfohlen. 34 und 69 Mark als Eintrittsgeld für einen Tempel, wie er Brundage doch offenbar vorschwebt, ist wohl der erstaunlichste aller olympischen Rekorde! Ist der Besucher nun kurz vor Beginn der Kämpfe wieder etwas zufriedener und will sich rasch im Programm über die teilnehmenden Wettkämpfer orientieren, so bemerkt er, daß zunächst 7 (sieben) engbedruckte Seiten des Programms dazu dienen, die Protektoren, Präsidenten, Vizepräsidenten, Kanzler, Vizekanzler, Generalsekretäre, Sekretäre, Ehrenmitglieder, ordentliche Mitglieder des I. O. C, des internationalen und italienischen Leichtathletikverbandes sowie die sämtlichen Schieds Kampf Bahnrichter, Zeitnehmer bis zu den Bedienern der Anzeigetafeln namentlich aufzuführen. Auf Seite 16 des Programms finden sich die ersten zur Unterrichtung des Zuschauers wichtigen Informationen, nämlich die Namen der eigentlichen Hauptakteure, der Wettkämpfer. Hiernach sieht man dem weiteren Verlauf mit einiger Skepsis entgegen. Hier täuscht man sich jedoch. Man erlebt auf den vorbildlichen Kampfstätten eine mustergültige Organisation sowie eine Information des Publikums, die wohl unüberbietbar ist. Technische Neuerungen, wie die optische Messung beim Weitsprung oder die drahtlose Übertragung des Startschusses mittels Sender- und Empfängermikrophon, erleben hier ihre erfolgreiche Premiere.

Die Kämpfe im Stadion selbst, über die noch in einem abschließenden Beitrag zusammenhängend berichtet wird, verliefen bisher in vollkommener Harmonie. Nur eine Zuschauergruppe deutscher Jugendlicher ist mit ihrem ganz witzigen Schlachtruf oft eine Nuance zu laut oder setzt ihn manchmal im falschen Augenblick an. So wurde Dr. Steinbach vor seinem letzten 8 Meter Sprung ausgerechnet im Moment der höchsten Konzentration mit einem Sprechchor angefeuert. Zahlreiche, offenbar wenig sachverständige deutsche Zuschauer entfachten ein Pfeifkonzert — irn Tempel —, als der gute italienische Starter einen klaren Frühstart von Armin Hary im Endlauf völlig korrekt zurückschoß. Die bewußt genährte Legende von der Blitzreaktion des ersten deutschen Olympiasiegers in einer Laufstrecke spukt anscheinend immer noch in den Köpfen. Neurophysiologische Messungen haben längst einwandfrei ergeben, daß auch Harys Reaktionszeit noch innerhalb der Norm des Menschen liegt. Wie köstlich zu wissen, daß er kein Naturwunder, sondern ein Mensch wie wir alle ist. Durch eines zeichnet er sich allerdings aus; er ist der derzeit schnellste Mensch auf der Welt — der "Schnellste", nicht der "Größte", wie zu lesen war. Bei der Siegerehrung spielte die Kapelle die Melodie aus Beethovens Neunter Symphonie nicht freudig bewegt, sondern wie einen Trauermarsch — was die berechtigte Freude der Deutschen, diesen schönen Götterfunken, nicht trüben konnte.

Leider hat sich auch die olympische Siegeszeremonie zu einer einzigartigen Herausstellung des Präsidenten und der Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees entwickelt. Die Olympiasieger müssen angetreten warten, bis der Preisverteiler, oft erst nach einiger Zeit, langsamen Schrittes herankommt. Inzwischen wird er durch den Lautsprecher mit Namen, Rang und Titel angesagt, erst dann werden die Sieger genannt. Das Ganze erinnert fatal an eine Schulveranstaltung, bei welcher der Herr Rektor die Fleißzeugnisse aushändigt.

Vielleicht tritt in dieser Betrachtung das Negative zu stark hervor. Es fehlt hier das faszinierende Bild der Kämpfe, das hier mit seiner Dramatik und Ästhetik ganz im Vordergrund steht. Aber es svar meine Absicht, die Lenker und Hüter Olynuias von ihrem hohen Sitz im vermeintlichen Tempel wieder auf den Boden des Sportplatzes zu holen, wohin sie gehören. Schließlich kennen wir hmte noch zahlreiche Sieger der antiken olympischen Spiele mit Namen, dagegen wohl keinen der gewiß auch verdienstvollen antiken Funktionire. Auch Pausanias, der Baedeker des Altertums, erwähnt unter den zahlreichen Olympioniken, deren Standbild er in der Altis noch verstand, nicht ehen einzigen Helladoniken.