OSTBERLIN – Der Präsident der Sowjetzone Wilhelm Pieck ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Pieck hatte seit 1949 das höchste Zonenamt – die wirkliche Macht aber lag in all den Jahren in Ulbrichts Händen.

MOSKAU – Die seit sechs Wochen verschwundenen Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsdienstes der USA sind jetzt in Moskau auf einer Pressekonferenz vorgestellt worden. Die beiden Code-Spezialisten berichteten über die Methoden des amerikanischen Geheimdienstes.

Nach dem Abschuß der U-2 jetzt eine neue Schlappe der US-Spionage.

MOSKAU – Die Sowjetunion hat mit einer ungewöhnlich scharfen Note in Bonn gegen die angeblich „revanchistischen Forderungen der deutschen Generale“ und die „totale Militarisierung“ der Bundesrepublik protestiert. Der Kreml drohte, bald einen separaten Friedensvertrag mit der Zone abzuschließen.

Pankows Schikanen, Chruschtschows Note und die Vorbereitungen zu einer Super-Propaganda-Vererstehung bei der UN-Vollversammlung – diese Koordinierung läßt einiges erwarten.