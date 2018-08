Ein Konsortium, dem u.a. die Ruhrkohlen-Beratung angehört, wird das Projekt für den Bau einer Kohlen-Pipeline aus dem östlichen Ruhrgebiet in den Raum Regensburg finanzieren. Die Mitarbeit der Consolidation Coal Company (Pittsburgh), die in Ohio eine Kohlen-Pipeline errichtet hat, ist gesichert. (Durch die Pipeline wird gemahlene Feinkohle transportiert, die mit Wasser zu Schlamm vermischt worden ist.)

In der Bundesrepublik ist in der nächsten Zeit mit keiner. Preissenkung für Markenvergaserkraftstoff zu rechnen, wie führende Mineralölgesellschaften in Hamburg erklärten. Allerdings könne die Mineralölindustrie nicht auf Monate im voraus sagen, daß sie am gegenwärtigen Preisniveau festhalten werde, weil sie sich nach den Weltmarktpreisen und dem heimischen Markt richten müsse.

Das mit deutscher Hilfe und von deutschen Firmen errichtete indische Stahlwerk. Rourkela läuft ebenso, wie das mit sowjetischer Hilfe gebaute Werk Bhilai nur mit halber Kraft. Die indischen Eisenbahnen, die ohnehin kaum den laufenden Verkehr bewältigen können, sind nicht in der^Lage, Koks und Erz in ausreichenden Mengen heranzuführen.

Die August-Thyssen-Hütte hat der Hohen Behörde eine neue Preisliste eingereicht, nach der sie ihre Preise für Halbzeug, das für die Feinblechherstellung bestimmt ist, um 2 bis 4 vH senkt

