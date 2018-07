Inhalt Seite 1 — Der emanzipierte Verkäufer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ludwig Henze

Fragte man während des Krieges, was unter Frieden zu verstehen sei, so hörte man: „Nun, wenn der Metzger sich danach erkundigt, ob es für fünf Pfennig mehr sein dürfe.“ Wie oft hat sich der kleine Normalverbraucher an dieser Hoffnung berauscht. In einem fast masochistischen Triumphgefühl ist er nicht müde geworden, sich auszumalen, wie er später einmal den Metzger oder Lebensmittel Verkäufer mit einem energischen Nein bestrafen könnte, sobald diese Frage gestellt würde. Zu oft hat er vor dem Ladentisch gestanden. und gehofft, die zehn Gramm Übergewicht des erbärmlich kleinen Koteletts bezahlen zu dürfen. Nichts da. Sie wurden heruntergeschnitten. Die Nadel zitterte auf dem Teilstrich 100 Gramm. Was blieb, war die verkrampfte und zugleich erleichternde Vorfreude auf das Nein.

Im Krieg triumphierte eine bis zur Pedanterie getriebene Verteilerwirtschaft. Und da es dabei Verteiler und Empfänger gab, folgte daraus unerbittlich ein unterschiedliches Selbstgefühl der beiden. Einem Normalverbraucher, der vielfach gesellschaftlich höher stand, die Rationen verweigern zu dürfen, das war schon etwas. Wie sehr die Verteilerrolle das Selbstgefühl steigerte, geht daraus hervor, daß der Verbraucher den Verteiler mit kleinen Aufmerksamkeiten bestach. Wer diese Sitte nicht respektierte, ging trotz Bezugschein leer aus.

Soziologisch betrachtet, ist mit der Verteilerfunktion ein neuer Verkäufertyp entstanden, ein selbstbewußter und erinnerungsloser Typ. Dabei lag die Zeit der Weltwirtschaftskrise noch nicht allzu weit zurück. Damals herrschte eine Rabattinflation. Der Verkäufer empfand sich dabei als der unbedingt Abhängige im Marktgeschehen. Damit haben Krieg und Nachkriegszeit aufgeräumt. Die anfängliche Rückkehr zum Käufermarkt nach der Währungsreform war nur noch ein heftiger Pendelausschlag, den die folgenden Jahre nachdrücklich korrigierten.

Was einst die zehn Gramm Übergewicht waren, die entweder verkauft oder abgetrennt werden konnten, das ist heute der Arbeitskräftemangel. Die Sehnsucht des Käufers nach dem das Selbstbewußtsein begründenden ‚Nein‘ verharmloste zu der Wunschvorstellung, sich in einem künftigen Normalzustand rächen zu können.

Unterdes läßt man sich das Diktat der Handwerker gefallen, die entweder gar nicht kommen oder aber zu einem Zeitpunkt erscheinen und Respekt heischen, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Unterdes läßt man sich als Käufer, Bauherr oder Gast wie ein Bittsteller abfertigen. Denn, Aufträge sind vielfach ein Greuel. Den im Krieg als Bestechung gedachten kleinen Aufmerksamkeiten entsprechen heute die unverhohlenen Auflagen: „Schaffen Sie mir Leute, dann mache ich die Sache.“ Private Bauherren kommen so gut wie gar nicht zum Zuge. In einem guten Hotel fand man die einen Gast förmlich beleidigende Aufforderung: „Seien sie nett zum Personal, man bekommt es nicht so leicht wie Gäste.“ Ein Autokauf ist durchweg an die Lieferfristen des Klapperstorchs gebunden. Vom Käufermarkt kann also keine Rede sein.

Es ist fraglich, ob der Käufer von heute die Rolle des Käufers von gestern überhaupt noch spielen kann. Fast eine ganze Generation ist an den neuen Zustand gewöhnt worden. Diese neuen Gewohnheiten lassen sich nicht ohne Weiteres beiseiteschieben.