Was ist mit den DEA-Aktien los?

Vor einigen Monaten hatte mir meine Bank zu Vorzugskursen – wie sie mir sagte – Aktien der Dt. Erdöl AG angeboten. Ich habe etwas mehr als 300 Prozent bezahlen müssen. Inzwischen Ist der Kurs der DEA-Aktien zurückgefallen, und ein Teil meiner Ersparnisse ist dahin – wenigstens auf dem Papier. Noch schlimmer ist, daß ich mit meiner Anlage die Hausse bei den anderen Papieren versäumt, also einen doppelten Verlust erlitten habe. Nun frage ich Sie: Soll ich meine DEA-Aktien verkaufen, oder habe ich Aussicht, In absehbarer Zeit meinen Einstandskurs wiederzusehen? L. M., Düsseldorf

Antwort; Selbstverständlich können wir die Zukunft des DEA-Kurses nicht voraussagen und deshalb halten wir uns mit einer exakten Antwort auf Ihre Frage zurück. Wir wollen aber versuchen, die Gründe aufzuzeigen, die zu der rückläufigen Kursentwicklung bei den DEA-Aktien geführt haben. Vielleicht fällt es Ihnen dann leichter, zu einem Entschluß zu kommen.

Zunächst müssen Sie beachten, daß nahezu alle Erdöl-Aktien in der Welt (in Frankreich gibt es Ausnahmen) unter Druck liegen. Es herrscht eine Erdöl-Schwemme und infolgedessen auch ein harter Wettbewerb. Ein Teil der internationalen Konzerne hat im Zuge der weltpolitischen Entwicklung Verluste an Substanz erlitten. Es ist nicht abzusehen, ob nicht noch weitere Enteignungen folgen werden. Bei der DEA ist das politische Risiko zwar weniger ausschlaggebend, weil die Basis in der Bundesrepublik liegt. Immerhin sind die Investitionen im Ausland ins Gewicht fallend, auch wenn sie in der Bilanz nicht sichtbar werden. Etwaige Verluste treffen die Gesellschaft und damit auch den Aktionär, ob die Anlagen aktiviert sind oder nicht. In Syrien soll das Engagement bislang 40 Mill. DM ausmachen. Mit Verlautbarungen über die Arbeiten in Syrien ist die DEA jetzt sparsamer als zu Beginn ihrer Tätigkeit. Das gibt zu Gerüchten Anlaß.

Der Mineralölmarkt in der Bundesrepublik ist hart umkämpft. Dennoch sind Gewinne möglich. Die Verlustabschlüsse der Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne sagen nichts über die Rentabilität der betreffenden Firmen. Immerhin hat ihre demonstrative Veröffentlichung auf die DEA-Aktien entsprechend gewirkt.

Die DEA besitzt neben Erdöl auch noch Kohle. Auch das ist für die Börse heutzutage keine Empfehlung. Immerhin dürften die DEA- und die übernommenen Rheinpreußen-Gruben relativ gut im Geschäft liegen. Zusammengefaßt: Im Geschäftsgang der Gesellschaft selbst findet sich zur Zeit nichts, was einen Rückgang des Börsenkurses rechtfertigen würde.

Lassen wir einmal die psychologische Belastung durch Erdöl und Kohle beiseite. Sehen wir uns lieber den Markt der DEA-Aktien an der Börse an. In diesem Jahr mußten und müssen noch rund nom. 80 Mill. DM DEA-Aktien breit gestreut placiert werden. Sie stammen aus dem Paket, das die Familie Haniel für Rheinpreußen erhalten hat. Praktisch wurde bei der DEA also eine Kapitalerhöhung zu Tageskursen vorgenommen. Das ist durchaus ungewöhnlich und kann den Kurs nicht unbeeinflußt lassen. Denken Sie an die heftigen Diskussionen bei der Einführung der Überpari-Emissionen. Und hier war immer noch ein beträchtlicher Anreiz zum Bezug der jungen Aktien gegeben. Im Falle der jungen DEA-Aktien bestand er nicht. Rückwirkend gesehen kann von „Vorzugskursen“ natürlich keine Rede sein.

Nun zum Kurs selbst, der zur Zeit zwischen 250 und 270 vH schwankt. In ihm ist für 1960 mit Sicherheit eine Dividende von 11 vH enthalten. Ehe Dividendenerhöhung vorauszusetzen, wäre zur Zeit eine reine Spekulation. Außerdem ist der Kurs gut für ein Bezugsrecht, über dessen Wert man ebenfalls gegenwärtig noch nichts sagen kann. Gehen wir jedoch einmal – das ist eine willkürliche Annahme – von einem Bezugsrechtwert von rund 20 Punkten aus, dann stellt sich der „nackte“ DEA-Kurs (also ex Dividende und ex Bezugsrecht) auf weniger als 240 vH. Bei 11 vH Dividende bedeutet das eine Rendite von rund 4,5 vH. Das ist ein Satz, der für eine Daueranlage akzeptabel erscheint.