Inhalt Seite 1 — Die Kunst, Sachbücher zu schreiben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt W. Marek

Das Neueste am Sachbuch ist der Name. Manche finden ihn unschön. Aber es gibt keinen besseren, wo alle nicht freier dichterischer Phantasie entsprungene Literatur gemeint ist, wo die Engländer „non-fiction“ sagen (und das ist gewiß auch nicht schöner), Im übrigen ist das Sachbuch natürlich älter als der Roman; die ältesten Romane behaupteten denn auch geradezu, Sachbücher zu sein (indem sie wiederholt und ernsthaft darauf hinwiesen, alles, was da erzählt wird, sei wirklich geschehen). Freilich kam mit den Naturwissenschaften ein neuer Typ des Sachbuches auf – ein Typ, in dessen europäischer Entwicklung eine Station durch den Namen Marek bezeichnet wird – oder vielmehr durch die freie Umkehrung dieses Namens: Ceram nannte er sich, als er „Götter, Gräber und Gelehrte“ schrieb und damit sensationellen Erfolg hatte. Kurt Marek hat sich jetzt Gedanken gemacht über die Welt und die Menschen und die Kultur, welche der Rowohlt Verlag, Reinbek, Ende Oktober als „Provokatorische Notizen“ veröffentlichen will. Das Buch soll 156 Seiten umfassen und, kartoniert, 12,80 DM kosten. Was ein solcher Autor dabei über das Gebiet, auf dem er mit so großem Erfolg gearbeitet hat, zu sagen weiß, erschien uns besonders wert, hier mitgeteilt zu werden.

Die Aufgaben der Literatur sind heutzutage so vielfältig wie je zuvor. Doch muß eine spezielle Aufgabe, die in den letzten hundert Jahren in Vergessenheit geraten ist, neu gestellt werden: die Vermittlung von Wissen.

Es ist sonderbar, daß die einst selbstverständliche Vermittlung von Bildung (Bildung und Wissen) das letzte Ziel war, das sich ein Schriftsteller von Rang seit 1850 stellen durfte. „Erzieher“ sein zu wollen – das stand gering im Kurs; nur dem einseitigen „Aufklärer“ wurden von einem gewissen Publikum Elogen gemacht.

Die sogenannte „Sach-Literatur“ hat die Aufgabe, die sie bis heute noch nicht im entferntesten erfüllt hat: die davongelaufenen Wissenschaften einzufangen zum Gebrauch.

Ein grobes Beispiel: Zola entdeckte durch persönlichen Einsatz unbekannte Gesellschaftsschichten. Der Schriftsteller, der heutzutage als Person eine neue Gesellschaftsschicht (eine „Klasse“ oder „Psychologische Gruppe“) entdecken wollte, würde handeln wie der Mann, der im Jahre 1960 stolz ist, ein Zündholz erfunden zu haben. Das Zündholz ist bereits erfunden worden. Das heißt: Heutzutage liefern die Soziologen und Kollektiv-Psychologen komplexere Panoramen jeder gesellschaftlichen Gruppe, als sie je ein Autor (auf sich und seine Intuition gestellt) entwerfen konnte.

Der Standpunkt, der wissenschaftliche Spezialist müsse bereits so schreiben, daß er von jedermann verstanden werden könne, ist Unsinn. Das hieße: voraussetzungslos schreiben: aber für wen dann eigentlich?