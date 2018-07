Inhalt Seite 1 — Früchte des Zorns Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unsere Hausfrauen sind nicht zu beneiden – wir haben zwar in diesem Jahr eine wetterbedingte reichliche Obst- und Gemüseernte, doch zeigt jeder Gang über den Wochenmarkt, daß die verlangten Verbraucherpreise fast ebenso hoch sind wie die Liebhaber-Notierungen des Dürrejahres 1959. Von einer Mengenkonjunktur ist nichts zu spüren. In manchen Großstädten kosten beispielsweise Zwetschen bis zu 60 Dpf. je Pfund, Pfirsiche, Mirabellen und Birnen bis zu 65, Kochäpfel bis zu 35 und frühe Eßäpfel sogar bis zu 85 Dpf. Das sind nun wirklich keine Preise, die zu größeren Einkäufen verlocken oder das Startsignal zur Einmachzeit geben könnten.

Die Erwerbsgartenbauer aus allen Teilen des Bundesgebietes klagen darüber, daß von ihnen Obst zu Preisen versteigert werden muß, die vielfach nicht einmal ausreichen, den Pflück- und Erntelohn zu decken. In den Marktberichten wird gemeldet, das der Handel nur zögernd bereit ist, selbst die niedrigsten Preisvorschläge zu akzeptieren. Der Absatz ist ins Stocken geraten. Sogar nach Vorschrift sortiertes und verpacktes Obst der „Handelsklasse A“ ist nur mit Mühe abzusetzen. Kein Wunder, daß viele Erzeuger es daher vorziehen, auf die Ernte überhaupt zu verzichten. Tausende von Zentnern Obst bleiben auf den Bäumen hängen und verfaulen.

Ähnlich war die Situation schon bei der diesjährigen Gemüseernte. Auf der Gemüseversteigerung in Fischenich erhielten die Bauern beispielsweise für hundert Stück Kopfsalat ganze 3 DM, während zur gleichen Zeit im benachbarten Bonn die Hausfrauen für den einzelnen Salatkopf mindestens 20 Dpf. anlegen mußten. Andererseits wurden damals im Gemüseanbaugebiet des rheinischen Vorgebirges innerhalb kurzer Zeit über eine Viertelmillion Salatköpfe vernichtet – weil sie nicht absetzbar waren. Allein auf dem Erzeugergroßmarkt Bonn wurden über 300 Zentner Rhabarber auf die Kippe gefahren, 510 Zentner Adnetswirsing teil vernichtet, teils verfüttert, ebenso 360 Zentner Spitzkohl und 150 Zentner Weißkohl. An Blau- und Weißkohlrabi mußten 70 000 Stück verfüttert bzw. vernichtet werden. Dabei waren die auf den Feldern verdorbenen und untergepflügten Mengen noch wesentlich höher als das, was bei den Versteigerungen liegen blieb. An anderen Großmärkten war die Situation nicht anders. Gemüse kann nun einmal nicht auf Lager genommen werden. Was reif ist, muß weg.

Forscht man einmal nach den Ursachen der hohen Preise, so zeigt sich bald, daß es gar nicht so schwierig ist, einen „Schuldigen“ zu finden. Vergleicht man z. B. die Preisnotierungen auf den Erzeuger-Großmärkten mit den Verkaufspreisen des Einzelhandels, dann muß man den Klagen des Erwerbsgartenbaus über ein „den Mengenabsatz verhinderndes Verhalten des Zwischenhandels“ zustimmen. Wurden doch in Norddeutschland waggonweise Bühler Zwetschen für 20 Dpf. je Pfund an den Einzelhandel abgegeben, die Hausfrauen mußten aber dann in den Läden für die nachweislich gleiche Ware 50 Dpf. zahlen, stellenweise sogar 60 Dpf. Nun ist im Obst- und Gemüsegeschäft schon immer „mal verloren, mal verdient“ worden – aber es wurde früher nicht so sehr übertrieben.

Bei den Verteilerstufen anderer Warengruppen hat sich in den letzten zwanzig, dreißig Jahren ein Wandel vollzogen. Es wird rationeller, schneller und billiger gearbeitet. Bei Obst und Gemüse dagegen hat sich kaum etwas geändert. Hinzu kommt, daß hier der Großhandel meist übersetzt ist. In einer westdeutschen Großstadt z. B. gibt es 135 Obst- und Gemüsegroßhändler. Etwa 8 bis 10 spielen eine maßgebende Funktion an diesem Platz. Weitere 20 bis 30 haben noch eine Existenzberechtigung. Der Rest lebt von den Brosamen, die von dem Tisch des Marktes fallen.

Kein Wunder, daß die Erzeugerpreise niedrig und die Spannen hoch sind. Beim Einzelhandel dagegen war Obst und Gemüse früher ein mehr oder weniger lästiges Anhängsel. Man mußte die Ware führen, weil die Hausfrau sie im Lebensmittelgeschäft suchte. Heute dagegen sind die Obst- und Gemüse-Abteilungen zu einer wesentlichen Einnahmequelle geworden. Die preisgebundenen Artikel und abgepackten Waren bringen „das Geschäft“ nicht.

Früher fuhr der Händler frühmorgens um fünf mit dem Handwagen zum Großmarkt. Heute fährt er mit dem Lkw nebst Anhänger oder mit dem Kleinlieferwagen. Die Ladekapazität hat sich nicht oder nicht nennenswert vergrößert, wohl aber das Gewinnstreben. An Stelle einer zusätzlichen Steige Salat nimmt man lieber Aprikosen oder Weintrauben; die „bringen mehr“. Welche Ware von der Angebotsseite her in größerem Ausmaß untergebracht werden müßte, interessiert oft nicht.