Von Barbara Bondy

Die erste Kulisse ist ein Kinderzimmer mit weißen Schleiflackmöbeln am großbürgerlichen Pariser Boulevard Raspail, um 1910. Dazu gehören, als Statisten gewissermaßen: Damen mit langen Kleidern und Straußenfederhüten, Herren mit Panamas; Onkel und Tanten; Großväter und Großmütter; Louise, das Kindermädchen; eine reizende junge Mama, die Klavier spielt und wundervolle rosa Pralinen verfertigt; ein Vater, der seine Tage im Justizpalast verbringt und abends Parma-Veilchen mit nach Hause bringt. Sie alle ziehen, wechselnden Gestirnen gleich, am Horizont des klugen kleinen Mädchens auf, das Simone heißt und schon mit vier Jahren weiß, was es seiner späteren Persönlichkeit schuldig ist: es registriert lustvoll jedes Ereignis („Immer, wenn mir etwas widerfuhr, war ich um so stärker von meiner Wichtigkeit überzeugt“) und durchschaut zeitig die Diskrepanz dieses Daseins: überall Zwang, nirgends Notwendigkeit.

Die letzte Kulisse ist ein verrauchtes Arbeitszimmer, zwanzig Jahre später, in dem Simone, mittlerweile brillante Philosophiestudentin der Sorbonne, sich mit drei jungen Männern auf das Abschlußexamen vorbereitet und – erstarrt vor Schüchternheit – den Discours metaphysique von Leibniz interpretiert. Einer der drei Jungen raucht Pfeife und „hört nie auf zu denken“. Er heißt Jean-Paul Sartre.

Zwischen diesen beiden Schauplätzen situieren sich die Aufzeichnungen einer der „klügsten Frauen des Jahrhunderts“ –

Simone de Beauvoir: „Memoiren einer Tochter aus gutem Hause“; Rowohlt Verlag, Reinbek; 345 S., 18,50 DM.

Diese Memoiren sollen den Weg vom Boulevard Raspail in die Cité universitaire motivieren. Von der Lebensauffassung der Eltern Beauvoir („Mein Vater war von der Schuld des Hauptmanns Dnyfus ebenso überzeugt wie meine Mutter von der Existenz Gottes“) zu der der Studienkameraden Herbaud, Nizan und Sartre („... sie aber führten unerbittlich alle Formen des Idealismus auf ihre Nichtigkeit zurück, sie trieben Spott mit den schönen Seelen, den edlen Seelen, allen Seelen schlechthin ...“) führt keine Brücke.

Der Schlüssel zum Verständnis dieses Charakters ist neben einem scharfen, männlich akzentuierten Verstand die Neigung zum Extrem, zur Kompromißlosigkeit. Auch diejenigen werden ihrer Persönlichkeit hohen Rang zugestehen, die die Richtigkeit ihrer Entscheidungen bezweifeln.