Die Hauptversammlung der IG-Farbenindustrie Aktiengesellschaft in Abwicklung verlief in diesem Jahre friedlich. Rechtsanwalt Gordon und die Verwaltung hatten wohl beide eingesehen, daß ihr Streit unfruchtbar geworden ist. Beide Teile zeigten diesmal guten Willen; die persönlichen Ressentiments, die sich bei ihnen angesammelt hatten, wurden aus der Welt gebracht. Man will künftighin zusammenarbeiten.

Ausschlaggebend für diesen Wandel ist wohl die Tatsache, daß die alten IG-Aktionäre nur dann mit einer Barausschüttung rechnen können, wenn die großen Probleme, die nichts mehr mit dem Verhältnis zwischen Aktionären und Verwaltung zu tun haben, in sachlicher Weise gelöst und zu einem guten Ende geführt werden. Im Grunde handelt es sich dabei um zwei große Fragenkomplexe; über beide machten die Liquidatoren aufschlußreiche Ausführungen.

An erster Stelle steht die Steuerfrage. Es geht hier um die beträchtlichen Gewinne, die bei der Veräußerung von zwei wertvollen Beteiligungen, nämlich an der Deutsche Solvay-Werke AG und an der Francolor, realisiert wurden. Sind sie nach den allgemeinen Vorschriften zu versteuern oder fallen sie unter das Pauschalsteuerabkommen, das die Liquidatoren vor Jahren mit der Finanzverwaltung abgeschlossen haben? In unmittelbarer Verhandlung mit dem Hessischen Finanzministerium schien diese Frage schon geklärt zu sein. Die IG-Farben war damals mit ihrer Auffassung in allen wesentlichen Punkten durchgedrungen. Der Sachbearbeiter des Ministeriums aber ist gestorben, bevor die Verhandlungen zu einem formalen Abschluß gelangten. Inzwischen kam die steuerliche Betriebsprüfung. Die Prüfer bezweifeln, ob die beiden Beteiligungen unter das Pauschalabkommen fallen. Jedenfalls sind zur Zeit alle Fragen offen, zumindest so lange, bis die Betriebsprüfung abgeschlossen sein wird. Eventuell müssen Finanzprozesse geführt werden.

Solange über die Steuerfrage keine Klarheit besteht, sind große Rückstellungen notwendig. Das trifft zunächst die Nachfolgegesellschaften, die aus dem Liquidationserlös im vergangenen Jahr nur 12 Mill. DM erhalten haben, obwohl der Liquidationsüberschuß 30 Mill. DM beträgt. Aber auch sie haben keinen Grund zur Klage. Die 130 Mill. DM, die ihnen als Kapitalausstattung zustehen, erhielten sie inzwischen; davon 63 Mill. DM endgültig, den Rest als Darlehen. Nach der Bereinigung der Steuerfragen und einigem anderen werden sich diese Darlehen in endgültige Zuweisungen verwandeln. Jedenfalls bedarf die IG i. L. keiner liquiden Mittel mehr zur Ausschüttung an die Nachfolgegesellschaften. Sollten solche weiterhin anfallen, dann erhalten die Aktionäre eine Barausschüttung. An sich ist das nichts Neues, doch machten nach dieser Richtung hin die Liquidatoren einen etwas optimistischeren Eindruck als bei früherer Gelegenheit, wobei sie allerdings betonten, daß vor Abschluß der steuerlichen Betriebsprüfung bei der IG und bei ihrem Hauptbeteiligungsunternehmen, den Ammoniak-Werken Merseburg GmbH (AWM), nichts gesagt werden kann.

Der Streit zwischen Opposition und Verwaltung betraf vor allem die Beteiligung an den AWM. Rechtsanwalt Gordon glaubte, man könne sie ähnlich behandeln, wie das bei der Hülsholding geschehen war, also Umwandlung der GmbH in eine AG und Reaktivierung des Unternehmens.

Die Liquidatoren sind ihm auf diesem Wege nicht gefolgt. Sie weisen darauf hin, daß die Verhältnisse zwischen der Hülsholding und der AWM recht unterschiedlich gelagert sind. Diese besitzt nur ein kleines Westvermögen; die großen Anlagen liegen in der Zone. Die im Westen greifbaren Werte benötigt die IG für die Kapitalausstattung der Farben-Nachfolger. Es verbleibt also mehr oder weniger nur ein Mantel, der allerdings im Falle der Wiedervereinigung sehr wertvoll werden könnte. Das macht es schon jetzt schwierig, für die AWM eine endgültige Lösung zu finden. Die Liquidatoren sind bestrebt, sie möglichst weit in die Zukunft zu verlegen.

Der andere große Liquidationskomplex betrifft das Auslandsvermögen. Es stand in der IG-Schlußbilanz mit 1,2 Mrd. RM zu Buche; inzwischen wurde es auf eine DM abgeschrieben. Um die Rückgabe des Auslandsvermögens sieht es nicht gut aus. In den entsprechenden Verhandlungen kann sich die IG nicht auf Rechte berufen; soweit eine Rückgabe durchgeführt wird, erfolgt sie als Gnadenakt. Liquidator Dr. Wirmer schilderte, wie die Dinge im einzelnen aussehen, wobei er feststellte, daß die Bilanz über das deutsche Auslandsvermögen der IG-Farben trostlos ist.