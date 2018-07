Von Dino Buzzati

Marta war neunzehn Jahre alt, als sie sich aus dem obersten Stockwerk eines Hochhauses lehnte und beim Anblick der unter ihr im Abendlicht glänzenden Stadt von Schwindel erfaßt wurde.

Der Wolkenkratzer schimmerte silbrig, himmelhoch und glücklich an jenem wunderschönen klaren Abend, während der Wind vor der Kulisse eines unglaubhaft tiefen Blaues dünne Wolkenfäden hin- und herzog. Es war die Stunde, in der Inspiration die Städte ergreift und jeden, der nicht blind ist, mitreißt. Aus der luftigen Höhe sah das Mädchen, wie sich die Straßen und die Masse der Paläste in den langen Schatten des Sonnenuntergangs krümmten und wie dort, wo das Weiß der Häuser endete, die Bläue des Meeres begann, das – von oben gesehen – bergauf zu fließen schien. Und da vom Osten die Schleier der Nacht heraufzogen, wurde die Stadt zu einem von Lichtern wimmelnden, sanft atmenden Abgrund. Er umschloß mächtige Männer und noch mächtigere Frauen, Pelzmäntel und Geigen, onyxfarbene Wagen, die phosphoreszierenden Lichtreklamen der Nachtlokale, die Torgänge verfallender Hofpaläste, die Brunnen und stillen alten Gärten, die Diamanten, Feste, Sehnsüchte, Liebesspiele, vor allem aber den schmerzlich-süßen Zauber des Abends, der von Macht und Ruhm träumen läßt.

Als sie das alles sah, lehnte sich Marta weit über die Brüstung und ließ sich fallen. Sie meinte hoch in der Luft zu schweben, obgleich sie herabstürzte. Doch wegen der außergewöhnlichen Höhe des Wolkenkratzers kamen ihr Plätze und Straßen unendlich weit entfernt vor; wer weiß, wie lange sie brauchen würde, um unten anzukommen. Und so stürzte das Mädchen in die Tiefe.

Die Terrassen und Balkone der obersten Stockwerke waren um diese Zeit von eleganten und reichen Leuten bevölkert, die Cocktails tranken und nichtssagende Gespräche führten; lose mit Musik untermischte Gesprächsfetzen drangen zu Marta, die an ihnen vorbeiflog, und manche traten ans Geländer, um sie zu sehen.

Solche Flüge – besonders von Mädchen – waren keine Seltenheit im Hochhaus und bedeuteten eine interessante Zerstreuung für die Mieter; deswegen war auch der Preis für die Wohnungen besonders hoch.

Die noch nicht ganz hinter dem Horizont verschwundene Sonne tat ihr Bestes, um Martas Kleidchen zu beleuchten. Es war ein einfaches, billiges, fertig gekauftes Frühjahrsfähnchen, aber das verzauberte Licht des Sonnenuntergangs verwandelte es und ließ es elegant erscheinen.