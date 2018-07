Wolfgang Ebert: „Geheimnisvollejugend“, ZEIT Nr. 35

Da ich zur sogenannten jungen Generation gehöre, habe ich mit besonderem Interesse den Artikel von Ebert gelesen.

Es ist lobenswert, wenn die ältere Generation versucht, mit gutgemeinten Ratschlägen dem jungen Menschen von heute einen Weg zu weisen. Auf dem Wege, seine Lebensform, zu finden, wird der junge Mensch sich gern sachlicher Kritik stellen. Hierbei darf er von seinem älteren Partner erwarten, daß dieser den Willen zum aufrechten Gespräch mitbringt und außer mit Kritik auch mit bessernden Gegenvorschlägen aufwartet. Resignierende Artikel über die oberflächliche und lieblose Jugend von heute dürften bei manchen von ihnen nur das bekannte Achselzucken: „Die anderen sind auch nicht besser“ auslösen und damit unfruchtbar bleiben. Diejenigen aber, die nicht unbedingt mit der geheimnisvollen Jugend in einen Topf geworfen werden wollen, könnten ob der groben Verallgemeinerungen den letzten Mut zu einem fruchtbaren Gespräch mit der älteren Generation verlieren. Damit wäre weder dem jungen Menschen von heute noch der älteren Generation gedient.

Etwas besorgt fragt sich der junge Leser, warum Artikel dieser Art in Ihrer geschätzten Wochenzeitschrift erscheinen. Hans Schmitt, Koblenz

„Satiriker haben es bitter schwer in unserer Zeit“, so haben wir bereits vor kurzem einmal unter dem Brief der Woche unseren Mitarbeiter Wolfgang Ebert dagegen in Schutz nehmen müssen, daß seine Glossen allzu ernst genommen werden, Bitte, seien Sie nicht etwas, seien Sie in diesem Falle gar nicht besorgt. Ebert hat in seinem Artikel dadurch, daß er all die Gemeinplätze der Erwachsenenwelt über die Jugend hintereinander und scheinbar im Tone tiefer Besorgnis aneinanderreihte, diese Jugend nur in Schutz nehmen wollen vor diesem Phrasen-Geplapper. Ist er hier – wiederum – in seiner Absicht mißverstanden worden, durch die Anhäufung tierisch ernster Sentenzen sich über den tierischen Ernst seiner Zeitgenossen zu mokieren? – Sie fragen nach einem Gegenvorschlag. Er ist, ungeschrieben, in jeder Satire enthalten: Es auf keinen Fall so zu machen, wie es in ihr geschrieben steht. DIE ZEIT