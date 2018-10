Inhalt Seite 1 — Prestige-Demonstration auf dem Atlantik Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Kürze erwartet man die Entscheidung der Londoner Regierung über eine heikle Frage, die schon lange die britische Öffentlichkeit bewegt: ob und wann ein neues Riesenpassagierschiff mit Hilfe von Staatsgeldern gebaut werden soll.

Im Jahre 1965 wird die Queen Mary, nach 29 Jahren Dienst, für die Abwrackung reif sein. Da Planung und Bau eines Schiffes dieser Größenordnung mindestens vier Jahre in Anspruch nehmen, muß über einen eventuellen Neubau noch in diesem Jahr entschieden werden. Sonst besteht die Gefahr einer Unterbrechung des wöchentlichen Luxusschnelldienstes über den Atlantik, den die Cunard-Linie seit 1947 mit ihren beiden „Queens“, den größten Schiffen der Welt, aufrechterhalten hat. (Das Schwesterschiff der Queen Mary, die Queen Elizabeth, wird voraussichtlich noch bis 1972 in Dienst bleiben.)

Da es eine alte Erfahrung ist, daß ein Luxusschiff dieser Größe, selbst wenn es – wie die „Queens“ – rentabel betrieben wird, niemals einen Gewinn abwerfen kann, aus dem jeweils ein künftiger Ersatzbau finanziert werden könnte, sehen sich die Engländer vor dem Problem, entweder tief in die Steuergelder-Tasche zu greifen oder aber ihre führende Rolle auf dem Nordatlantik zu gefährden. Die Cunard-Linie ist nicht dazu imstande, aus Eigenmitteln einen Neubau im Betrag von 25 bis 30 Millionen Pfund Sterling zu finanzieren.

Es ist auch nicht damit zu rechnen, daß es der Schiffahrtsgesellschaft gelingen würde, einen solchen Betrag in der City aufzutreiben, da die Geldgeber erfahrungsgemäß vor dieser Form der Kapitalanlage zurückscheuen. Ursprünglich hatte die Cunard-Linie gehofft, von der Regierung eine direkte Subvention von rund 80 vH der Baukosten eines Ersatzschiffes für die Queen Mary zu bekommen. Nachdem sich jedoch gezeigt hatte, daß ein staatliches Engagement in dieser Höhe im Parlament keine Unterstützung finden würde, beantragte Cunard statt dessen ein Regierungs-Darlehen. Falls diesem Ersuchen nicht stattgegeben werden sollte, „drohte“ Cunard damit, sich aus dem Betrieb von Riesenpassagierschiffen zurückzuziehen und statt dessen mehrere mittelgroße Schiffe zu bauen, mit denen die Gesellschaft glaubte, wirtschaftlichen arbeiten zu können. – Das Problem ist also eine Prestigefrage.

Im September 1959 setzte die britische Regierung einen Studienausschuß unter dem Vorsitz von Lord Chandos ein, der das Problem unter allen Gesichtspunkten gründlich prüfen sollte. In dem Gutachten, das dieser Ausschuß Ende Mai abgeliefert hat, wird empfohlen, mit staatlicher Unterstützung ein Schiff von 75 000 BRT (di: „Queens“: 81 000–83 000 BRT) zu bauen, dessen Kosten auf 300 bis 350 Mill. DM geschätzt werden. Davon sollte die Regierung etwa 210 Mill. DM als eine zu 4,5 vH verzinsliche und während 25 Jahren rückzahlbare Anleihe zur Verfügung stellen. Während dieser Zeit sollte die Regierung über den Betrieb des Schiffes eine finanzielle Kontrolle ausüben. Die Entscheidung über diese Empfehlungen wird nach dem Wiederzusammentritt des Parlaments im Oktober getroffen werden.

Das von den Cunard-Ingenieuren vorgeschlagene, und von dem Chandos-Ausschuß gutgeheißene „Ersatzschiff“ soll nicht nur rund 6000 Tonnen kleiner als die Queen Mary, sondern auch (mit einer geplanten Länge von 919 Fuß) etwas kürzer werden. Dagegen wird es im Durchschnitt 29,5 Knoten fahren können und damit etwas schneller sein als die „Mary“. Durch bessere Raumverteilung und durch die Verwendung neuer Materialien von geringerem Gewicht soll eine erhöhte Transportfähigkeit des Schiffes erzielt werden. Man hofft mit dem zukünftigen Schiff 2300 bis 2400 Fahrgäste befördern zu können, gegenüber einer Kapazität von rund 2000 bei den beiden z. Zt. im Dienst befindlichen Queens.

Bedenken gegen den geplanten Neubau sind von verschiedenen Seiten erhoben worden. Es wurde vor allem die Frage aufgeworfen, ob sich ein Ozeanschiff konventioneller Bauart, das erst in vier bis fünf Jahren fertiggestellt sein wird – und danach doch immerhin für ungefähr 25 Jahre in Dienst bleiben soll – gegenüber der voraussichtlichen Konkurrenz revolutionärer Beförderungsmittel der Zukunft wird durchsetzen können. Dabei denkt man einerseits an die luxuriös ausgestatteten Luftriesen, die wohl schon in einigen Jahren den Atlantik mit Überschallgeschwindigkeit überqueren werden, andererseits aber an die Möglichkeit, daß vielleicht bald Passagierschiffe mit Atomantrieb in die Atlantikfahrt eingesetzt werden könnten.