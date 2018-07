Inhalt Seite 1 — Sie malt noch mit hundert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

Ein hundertster Geburtstag, begangen in geistiger Regsamkeit und körperlich guter Kondition – das ist ein Wunder, auch im Lande der Superlative, im Zeitalter der hochbetagten Männer, die erstaunlich frisch regieren. Tatsächlich ist „Grandma Moses“ 1860 geboren. Bei uns in Deutschland war die nationale Einheit noch nicht erstritten; hier in den Vereinigten Staaten lebte man mitten in der wilden Wirklichkeit des „Goldenen Westens“, in der heute legendär anmutenden Pionierzeit, die in tausend und einem „western“ über die Televisions-Schirme geistert – von der der deutschen Jugend die Geschichten Karl Mays erzählen.

Was haben sie gesehen, diese alten Augen einer amerikanischen Bäuerin, der es einfiel zu malen: die lustigen schwarzen Pferde vor dem roten Schlitten im Schnee, die zart blau-grünen Himmel über den Hügeln von Virginia; die flatternde weiße Wäsche unter den herbstkräftig bunten Eichen. Heute zieren Grandma Moses’ farbige Blätter viele Galerien und Kunstbücher, die Kunstwissenschaft nennt sie eine „Naive“, zählt sie zu den „Primitiven“; so geriet sie neben Rousseau, den Zöllner, und so wurden ihre Bilder Postkarten-Bestseller.

In Eagle Bridge sagte sie bei der Feier ihres ‚Hundertsten“ den Reportern: „Die Leute meinen, ich sei nun Millionärin, aber ich führe noch immer ein einfaches Leben, und ich brachte eine Familie voller Rebellen hervor.“ Anna Mary Robertson Moses hatte viele Kinder, die meisten starben, aber elf Enkel und dreißig Urenkel hat sie heute noch.

Zuweilen, legt sie die verarbeiteten Greisinnen^ hände übereinander und blickt in das Land ihrer Kindheit, ihres langen Lebens, das sie malte – die Jahreszeiten, den Tageslauf hindurch: Große Wäsche, Sirupkochen, den Postboten, Ernte, Abfahrt zur Stadt, Weihnachten. Es war ein hartes Leben.

Als sie 67 ist, kommt eines Tages ihr Mann nach Hause, er fühlt sich nicht gut, die Stiefel sind ihm schwer. Sie geht, ihm Tee zu kochen, aber sie muß erst das Feuer anblasen, Wasser aufsetzen; bis sie alles bereitet hat, ist er gestorben.

Sie malt auf Kistenbretter, grundiert sie weiß. Die Farben macht sie noch teilweise aus Pflanzen selbst. Auch Seife kocht sie selber aus Knochen, auf der Farm. Die jungen Mädchen werden in der Wirtschaft gebraucht, haben keine Zeit für die Schule. Grandma Moses wächst auf zwischen Backofen und Pferdestall, sie kennt nur ihre kleine ländliche Welt. Aber die kennt sie. Die hält sie fest. Die Zeit steht still in ihren farbigen Geschichten.