b. k. Berlin, im September

Der Leib Wilhelm Piecks im Krematorium Berlin-Baumschulenweg war noch nicht zu Asche zerfallen, da hatte Walter Ulbricht schon ein Ermächtigungsgesetz für sich verabschieden lassen. Es ist das „Gesetz über die Bildung des Staatsrates der DDR“, das am Dienstag ohne Aussprache von den Abgeordneten der Volkskammer einstimmig angenommen wurde.

Die „gesellschaftliche Situation“ habe sich seit Ende der vierziger Jahre, als die formal noch geltende Verfassung der DDR ausgearbeitet wurde, verändert, sagte Volkskammerpräsident Dr. Dieckmann bei der Begründung der Gesetzesvorlage. Deshalb sei es nun – nach dem Tode des Staatspräsidenten – nötig, staatsrechtliche Konsequenzen zu ziehen: Das Amt, das Wilhelm Pieck innehatte, wird nicht mehr besetzt und erlischt. Die Funktionen, die mit diesem Amt verbunden waren, gehen über auf den neugegründeten Staatsrat, dem freilich noch andere, praktisch unbegrenzte Vollmachten eingeräumt sind.

Der Staatsrat kann Beschlüsse mit Gesetzeskraft fassen, und ihm ist die „allgemein verbindliche Auslegung der Gesetze“ vorbehalten. Er faßt „grundsätzliche Beschlüsse zu Fragen der Verteidigung und Sicherheit des Landes“, er beruft die Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrates, dessen „grundsätzliche Anordnungen“ gleichfalls der Bestätigung durch den Staatsrat bedürfen. Mit diesen Vollmachten und praktisch und im Bedarfsfall alle Befugnisse der Legislative und der Exekutive paralysiert.

Scheinbar ist dieser Staatsrat, der aus einem Vorsitzenden, sechs stellvertretenden Vorsitzenden, sechzehn Mitgliedern und einem Sekretär besteht, nach dem Kollegialprinzip konstruiert, nach dem Modell des Präsidiums des Obersten Sowjets oder des polnischen Staatsrates. Aber unter den 23 Mitgliedern des Staatsrates sind 22 Statisten, die bisher im Präsidium der Volkskammer oder des Nationalrats der Nationalen Front ein Renommier-Schattendasein fristeten. Nur ein Mitglied zählt: Walter Ulbricht, der Vorsitzende. Dieckmann nannte ihn den „würdigsten unter uns“. Er ist auch der mächtigste.

Ulbricht hat jetzt alle Spitzenfunktionen, die es im Partei- und Staatsapparat der Sowjetzone gibt, auf sich vereinigt. Er hatte auch schon bisher die Macht, aber jetzt ist er auch „verfassungsmäßig“ der erste Mann im Sowjetzonen-Staat – der Voshd nach dem Vorbild Stalins, der Führer also – so unvereinbar scheinbar auch das Führerprinzip des Dritten Reiches mit dem Kollektivprinzip der sozialistischen Demokratie ist.

Die Mitglieder der Volkskammer haben mitgespielt, obgleich sie erst bei der Vorlage der Drucksachen den Text des Gesetzentwurfes und der Durchführungsbestimmungen, dem sie einstimmig zu akklamieren hatten, kennen lernten. Siebenmal erhob sich das Plenum von den Sitzen, um die „Wahl“ Ulbrichts und seiner Stellvertreter zu bestätigen. Sechzehnmal hoben sich die Arme zur „Wahl“ der Mitglieder des Staatsrates und dann noch einmal zur Bestellung des Sekretärs Otto Gotsche, der bisher persönlicher Referent Ulbrichts gewesen ist. Niemand bat ums Wort zur Aussprache. Das sei kein Wunder, meinte Präsident Dieckmann, denn der Gesetzentwurf sei vom SED-Zentralkomitee vorgelegt und von den Blockparteien befürwortet worden.

Indessen war es kein Zufall, daß diese Volkskammersitzung mit dem vollzählig erschienenen, in Ostberlin akkreditierten Diplomatischen Korps das Gepränge eines Staatsaktes hatte: Ulbricht hat den Segen des gesamten „sozialistischen Lagers“. Was das bedeutet, mag schon in den nächsten Wochen und Monaten sichtbar werden. Vor allem in Berlin.