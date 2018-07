Hyperbel heißt, nach klassischer Rhetorik, eine Stilfigur, von der behauptet wird, sie sei bei Journalisten, jungen Leuten und Amerikanern sehr beliebt. Auf deutsch könnte man einfach „Übertreibung“ sagen. Mit Vorliebe bedient sich die Übertreibung jener Form, welche die Grammatik „Superlativ“ nennt.

Ich kann – was erwarten Sie anders von einem Journalisten? – Übertreibungen so schlimm nicht finden, solange sich der Übertreibende ihrer bewußt bleibt. Wem schadet es schon, oder wer würde dadurch irregeführt, wenn ich vom „großartigsten Schauspiel seit Menschengedenken“ spreche, während strenge Logik nachweisen könnte, daß eine solche Behauptung mancherlei Fragwürdiges hat.

Die Superlative sind so gefährlich nicht. Spreizen sie sich doch derart, daß man ihnen die Übertreibung schon von weitem ansehen kann. Der Weise nimmt sie lächelnd zur Kenntnis und denkt sich sein Teil.

Viel tückischer sind die getarnten Superlative, da sie verdächtigt werden müssen, den Schreiber selber zu täuschen. Und ein Musterbeispiel ist „unzählig“. Unzählig ist nur dann sinnvoll verwendet, wenn die Möglichkeit des Zählens zu Recht geleugnet wird – sei es wegen der Größe der Zahl („unzählige Atome bilden diese Welt“), sei es wegen der Situation („unzählige Menschen drängten sich auf dem Platz“). Statt dessen lesen wir: „unzählige Gesuche gingen ein“, „unzählige Kandidaten versagten“, „unzählige Arbeitsstunden wurden auf dieses Projekt verwendet“. Gemeint ist in solchen Fällen nicht, daß die Zahl nicht ermittelt werden könnte, sondern: daß niemand Zeit oder Lust hatte, sie zu ermitteln, weil es nicht der Mühe wert schien. Was nicht gezählt werden kann, ist unzählig (weniger abgegriffen und daher klarer: unzählbar); was aber lediglich nicht gezählt wird, bleibt eben – ungezählt! Leo