Inhalt Seite 1 — Verpaßte Gelegenheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie, Lorelei Kindl, steht unter der Laterne, um sich irgendeinen mitternächtlichen „Brötchengeber“ (Geld im voraus!) für die kleine Gegenleistung der Kontaktbereitschaft und Unzimperlichkeit zu angeln. Ganz gewiß, das ist kein schlechter Film – bis hierher. Aber das ist nur die erste Sequenz und dauert wenige Sekunden.

Andere Nachtfalter, die für kleine Münzen zu haben sind, und ihre zielbewußten Besucher sehen wir dann in den Zimmern eines Absteigequartiers – pärchenweise, von Decken verhüllt, aber unzweideutig. Oh lala, denkt man, der Film geht ran. Wird das eine St.-Pauli-Variante zum Thema „La dolce vita“, etwa nach dem Motto: Tief in der Sinnenlust, aber ohne Reue?

Lorelei wird, zusammen mit den munteren Insassen des Stundenhotels – hier gilt die Norm: „Dem Glücklichen schlägt keine Stunde“, gewiß nicht –, von der Sittenpolizei aufgegriffen und durchaus nicht liebevoll abtransportiert. Sie bekommt als Offizialverteidiger ausgerechnet den Rechtsanwalt Dr. Thomas Werther. Das ist – oh, wie hoch will der Film doch hinaus – ein „Außschußmitglied der Sittenprüfungskommission der UNO und so weiter“.

Thomas erzielt vor Gericht für das Mädchen Lorelei Freispruch. Er wird ihr bestellter Jugendfürsorger und nimmt sie in seinen Junggesellenhaushalt auf. Er wird allmählich gegen ihr Gezirze nachgiebiger, stößt aber dann in seinem Auto mit einem anderen Auto zusammen. Im Wagen zwei, gleichfalls zertrümmert, sitzt in dekorativer Ohnmachtspose Marylin, ein blondes Luxus Weibchen. Er wird ihr Anwalt, scheidet, heiratet und verdrischt sie: Das erste mit Geschick, das zweite als Opfer der „Boa constrictor“, wie Shaw sagen würde, das letzte mit Passion und Reitpeitsche auf fleischige Gegenden.

Aber, seltsam, seltsam, er, der eben vor Gericht als Angeklagter den Antrag stellte, der lädierte Körperteil sollte dem Gericht anschaulich vorgeführt werden, bleibt bei ihr, und Lorelei, die inzwischen von ihrer Konkurrentin einen Sportwagen als Abfindung für ihren Verzicht auf Thomas bekommen hat, ist von der Bildfläche spurlos verschwunden. Tableau.

*

Uff. Der Film strotzt, aber nicht von Einfällen, sondern von Künsteleien, Maniriertheiten, Witzeleien. Die Figur des Rechtsanwalts ist ebenso unwahrscheinlich wie der – auch regielich lahme – Autozusammenstoß, die Gerichtsszenen, Lorelei Kindls plötzlicher Auftritt als Nackttänzerin in einer Bar „und so weiter, und so weiter“. Keine Rede davon, daß der Film sich auf die Gattung herausreden könnte: auf das Lustspiel. Wollte man das Lustspiel etwa als ein gehobenes, verfeinertes und phantasievolles Spiel mit der Lust ansprechen, nun, so wäre es hier, bei dem immer wieder bemerkbaren Zustrom von Plumpheit und Peinlichkeit, eher etwas anderes: ein Unlustspiel.