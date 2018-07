Als im Mittelalter die Kaufleute von Westen nach Osten zogen, mußten sie bei Bad Tölz über die Isar. Die Einwohner der Stadt ließen sie freilich in jener Zeit nicht ohne Kontrolle passieren. Stellt man sich heute auf die Brücke, die beide Stadtteile miteinander verbindet, kann man ihr Tun auch so erklären: Der Blick ins herrliche Isartal konnte nicht teuer genug bezahlt werden. Tempora mutantur – die Tölzer sahen sich inzwischen nach anderen Erwerbsmöglichkeiten um. Sie entdeckten Quellen.

In der Analyse des Wassers, das aus einer Tiefe von 500 bis 1500 Metern stammt, fand sich Jod. Ideale Voraussetzungen für Trink- und Badekuren waren damit gegeben. Heute kommen jährlich über 20 000 Kurgäste nach Bad Tölz, davon ist etwa jeder vierte ein Ausländer.

Jod wird vor allem in der Therapie gegen hohen Blutdruck und gegen Herzerkrankungen verwandt. Eine Jodkur wird nach den Erkenntnissen des Arndt-Schulz’schen Gesetzes vollzogen: Kleine Reize fachen die Lebenstätigkeit an, mittlere fördern sie, starke schwächen und hemmen sie. Der Abbau starker Reize und der „Umbau in der Lebensweise“ überhaupt ist Ziel jeder Therapie in Bad Tölz. Die bisherigen Erfolge haben bewiesen, daß es erreicht worden ist.

Die Einrichtungen der Bad Tölzer Kur AG sind auf den modernsten Stand gebracht worden. Das Badehaus, das aus der alkalischen Jod-Kochsalz-Quelle, der Adelheidquelle, gespeist wird, wurde vergrößert und renoviert. Die Möglichkeit, Originaljodbäder auch im Hause zu nehmen, besteht im Hotel „Jodquellenhof“. Für Trinkkuren wird vorwiegend die Sauersberger Jodquelle benutzt.

Das Klima, das für die Kur eine nicht unbeträchtliche Rolle spielt, ist subalpin: „Champagnerluft“ nannte es der Münchener Kliniker von Romberg. Frische Nachtwinde aus den Bergen sorgen für dauernden Luftwechsel und bringen angenehme Kühle in den 670 Meter über dem Meere liegenden Ort, dessen Bauweise mit kleinen Läden und Arkaden fast schon südländische Züge trägt. R. K.