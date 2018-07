Der Bundesfinanzhof hat kürzlich eine für alle motorisierten Auslandsreisenden wichtige Entscheidung gefällt.

Beim Grenzübertritt kann man oft beobachten, daß bei der Einreise mit Personenkraftwagen ein Wageninsasse für sich und die im Wagen verbleibenden Mitreisenden die Zollformalitäten im Zollamt erledigt. Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofes gilt in einem solchen Falle dieser Wageninsasse dem Zollamt gegenüber grundsätzlich (es sei denn, er gibt eine einschränkende Erklärung ab) als Bevollmächtigter oder Verfügungsberechtigter für die übrigen Mitreisenden.

Daraus ergeben sich einige rechtliche Folgerungen, die in der Praxis zu unerwarteten Ergebnissen führen können. In dem Fall, der hier behandelt wird, hatte ein Zollbeamter die Insassen eines einreisenden Personenkraftwagens aufgefordert, alle aus dem Ausland mitgeführten Waren ins Zollamt zur Abfertigung zu bringen. Der Fahrer des Wagens folgte dieser Aufforderung allein und legte verschiedene Lebensmittel im Zollamt zur Abfertigung vor. Seine Frau und seine Schwiegermutter blieben im Wagen sitzen. Bei der anschließenden „Nachschau“ im Kraftfahrzeug fanden die Zöllner in einem Körbchen, einem Koffer und in einer Handtasche noch weitere ausländische Waren.

Das Hauptzollamt forderte durch Steuerbescheid von dem Fahrer des Personenkraftwagens die „Eingangsabgaben“, den Zoll, für diese Waren. Der Einspruch des Reisenden und seine Berufung hatten keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof wies die Rechtsbeschwerde als unbegründet zurück und führte in seiner Entscheidung folgendes an:

Zur Gestellung, die Amtssprache meint damit, zur Zollanmeldung von eingeführten Gütern, ist jeder verpflichtet, ob er die Waren selbst befördert oder in seiner Anwesenheit durch andere befördern läßt. Der Gestellungspflichtige (im strittigen Falle die Schwiegermutter) kann sich in der Erfüllung seiner Gestellungspflicht vertreten lassen. Da der Schwiegersohn der Aufforderung des Zollbeamten an alle Wageninsassen allein gefolgt ist, handelte er als Bevollmächtigter der übrigen Mitfahrenden. Er hat nicht dem Zollamt gegenüber ausdrücklich erklärt, daß er nur für sich handeln wolle. Aus diesem Grunde mußte er auch die Waren der Mitreisenden zur Verzollung angeben. Notfalls hatte er diese vorher zu befragen, ob sie solche Waren mitführten. Kommt er diesen Verpflichtungen nicht nach, dann wird die Gestellungspflicht der Mitreisenden nicht erfüllt und diese werden „Abgabeschuldner“.

Nachzutragen wäre noch, daß im zitierten Fall auch der nicht angegebene Reiseproviant, der normalerweise vom Zoll befreit ist, zu verzollen war – eben weil er nicht „gestellt“ wurde. A. Sch.