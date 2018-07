nach dem anderen Jahr für Jahr auf ein Podium klettern, um aus der Hand von Bundesministerii und Oberbürgermeistern nicht schlecht dotierte Belobigungen für aufrührerisches Benehmen entgegenzunehmen.

Aber die Mehrzahl unserer Schriftsteller ist sehi wenig aufrührerisch oder doch auf eine Weise, dit von der provozierten Gesellschaft mit ironischen: Geltenlassen und nachsichtiger Gelassenheit hingenommen wird. Durchmustert man Bücher in der Art von Waisers "Ehen in Philippsburg" odei Kubys "Rosemarie" auf ihren Wirklichkeitsgehalt hin, möchte man unserer Literatur einen Haussoziologen engagieren, der sie mit Fakten über die bundesrepublikanische Wirklichkeit versorgt; wenn icb recht sehe, steckten noch in jedem Buch von Gehlen oder Schelsky präzisere und bösere Wahrheiten als in der ganzen Romanernte dieser zweiten Nachkriegszeit.

Aber es sieht ja so aus, als wende sich ein nicht geringer Teil unserer Literatur mit hochfahrender Verachtung von der Wirklichkeit ab, am wenigsten noch die Lyriker, die mir von Benn bis Enzensberger den Romanciers den Rang abgelaufen zu haben scheinen Über den "Schiwago" und die "Justine" ist abwertend gesagt worden, daß sie ihren Erfolg ja weniger literarischen als stofflichen Gründen verdankten — der Neugier des Lesers auf fremde Zustände. Man könnte darüber streiten, ob das ein Einwand wäre. Was mich betrifft, so bin ich ungeheuer neugierig, und ich decke mich ab, indem ich darauf hinweise, daß Goethe die chinesischen Romane seines Interesses an fremden Himmelsstrichen wegen las. Wir hätten zumindest vergleichbaren Anlaß, nach anderen Regionen Ausschau zu halten.

Vor unseren Augen gehen erstaunliche und aufregende Dinge vor sich. Zugleich mit der staatlichen Unabhängigkeit- wächst in Afrika aus der Schriftlosigkeit heraus so etwas wie eine schwarze Nationalliteratur, deren interessanteste Köpfe von Mofolo bis Achehe wir bereits kennengelernt haben. Kateb Yacine, Mouloud Mammeri und Mohammed Dib scheinen anzudeuten, daß Arabiens politisches Erwachen von einer geistigen Renaissance gedeckt wird. Was in Asien geschieht, können wir nicht einmal ahnen, da uns unsere Verleger, einst die Vermittler auf dem Markt der Weltliteratur, bislang kaum einen einzigen jener Männer vorgestellt haben, die Denk- und Empfindungswelt von mehr als einer Milliarde Menschen literarisch artikulieren.

Freimütig gestehe ich, daß mich all das ein wenig unempfindlich, macht für die sanktionierten Provokationen, mit denen uns neunzig Prozent unserer heimischen Schriftsteller beliefern — es sei denn, es träte da plötzlich Kunst ins Blickfeld. Aber es wäre wohl ein wenig unbescheiden, auf die Frage nach den an die Buchmesse geknüpften Erwartungen schlicht zu antworten: Kunst. Statt dessen denn also: Bücher, die im Schlegelschen Sinne über die großen Tendenzen des Zeitalters Aufschluß geben.