Von Jacques Stohler

Die Überbeschäftigung und drohende antizyklische Maßnahmen (wie die Suspendierung der Umsatzausgleichsteuer auf Importe) der Bundesregierung haben der Industrie zu der Einsicht verholfen, daß etwas gegen die Überhitzung getan werden müsse, wenn man der Regierung weiterhin ein Alibi für die Politik des Gewährenlassens liefern soll. Tut die Industrie nichts, dann wird die Bundesregierung aus politischem Selbsterhaltungstrieb zu Interventionen gezwungen. Einerseits tendieren Löhne und Preise nach oben, und andererseits könnte die Wählerschaft die negativen Folgen der Überbeschäftigung, die jeder am eigenen Leibe spürt, mit der Zeit satt kriegen.

Dazu kommt, daß das Gerede über eine Aufwertung der D-Mark einfach nicht verstummen will. Man muß also versuchen, möglichst die Überhitzung und die Zahlungsbilanzüberschüsse zugleich zu beseitigen oder wenigstens diesen Versuch glauhaft vorspiegeln.

Das soll anscheinend jetzt geschehen. Die Industrie plant eine Entwicklungsanleihe die Liquidität im Betrag von einer Milliarde DM abschöpfen soll (nachdem schon bei den Banken durch den Blessing-Plan eine Milliarde stillgelegt worden, ist). Abgesehen von dem konjunkturdämpfenden Effekt soll die Entwicklungsanleihe auch eine ausgleichende Wirkung auf die Zahlungsbilanz ausüben, indem einströmende Devisen durch Kapitalexport kompensiert würden. Und außerdem ist die Entwicklungshilfe gegen wärtig und wahrschein lich noch auf längere Zeit hinaus eine dermaßen anerkannt humanitäre Aktion, daß sie sich unabhängig von allen anderer Wirkungen aus sich selbst heraus „rechtfertigt“ und anpreist.

Allein, die Industrie handelt – so will es das Gesetz, nachdem sie angetreten ist – nicht aus humanitären, sondern aus wirtschaftlichen Motiven. Und da die Zinssätze in der Bundesrepublik gegenwärtig relativ hoch sind, ist eine Anleihe ans Ausland an sich noch kein Geschäft. Folgerichtig soll denn auch „die Entwicklungsanleihe mit Hilfe eines entsprechenden Anreizes freiwillig gezeichnet werden“, wie die „Welt“ zu formulieren wußte. Anscheinend denken einige Initiatoren des Plans daran, die Verzinsung der Anleihe von der Einkommen- und Körperschaftsteuer zu befreien. Und die „Neue Zürcher Zeitung“ folgert, wahrscheinlich mit Recht, daß das Projekt anders als mit Regierungsgarantie kaum denkbar ist.

Die Anleihe soll also offenbar in irgendeiner Form aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden. Das ist genau das, was vor wenigen Monaten in der ZEIT als letzte Konsequenz der gegenwärtigen, verfahrenen währungspolitischen Situation geschildert wurde. (Vgl. „Wer soll die Preisstabilität bezahlen?“, Nr. 30 vom 2. Juli 1960). Wir schrieben damals: „Deutsches Kapital muß, wenn es im Ausland angelegt werden soll, höher verzinst werden als im Inland. Praktisch kann eine solche Politik des ‚gespaltenen Zinssatzes von der Bundesbank nicht durchgeführt werden. Die Aufgabe, Kapitalexporte durch künstlich erhöhte Erträge zu fördern, fällt daher auf die Finanzpolitik zurück. In irgendeiner Form müssen Kapitalexporte eben subventioniert werden, sei es durch die direkte Ausschüttung von Prämien oder durch eine steuerpolitische Begünstigung.“

Genau das sieht der Plan einer privaten Entwicklungsanleihe also vor: Subventionierung des privaten Kapitalexportes durch steuerpolitische Begünstigung. Wir haben die Zwangsläufigkeit dieser Lösung – im Falle eines Verzichts auf die Aufwertung – damals wie folgt begründet: die weitere Öffnung der Grenzen zwecks Abbau der Devisenüberschüsse wird durch den politisch einflußreichen Agrarprotektionismus verhindert. Eine Zinssenkung widerspricht, dagegen den Erfordernissen der Preisstabilität. Der öffentliche Kapitalexport wiederum würde die Steuerlast beträchtlich erhöhen und ist vor den Wahlen undenkbar. – Übrig bleibt also zum Ausgleich der Zahlungsbilanz als einziges Mittel der private Kapitalexport, der infolge des hohen deutschen Zinsniveaus jedoch nur dann stattfinden kann, wenn Anleihen an das Ausland subventioniert werden.