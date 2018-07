nimmt sie als eine Gnade hin, als ein unverhofftes Geschenk, dessen Ausbleiben ihn indessen keineswegs entmutigt. Was er seiner Zeit abverlangt, ist die literarische Äußerung als Teil des Daseins. Bücher müssen mit der Zuverlässigkeit der Jahreszeiten in unser Leben treten, sie können nicht immer von gleicher Qualität sein, aber ihrem Kommen und Gehen muß der Rhythmus der Regelmäßigkeit anhaften; es muß wie das Schlagen des Herzens sein, ein unverkennbares Symptom des Lebens, das nie stocken und nie enden darf. Der kritische Sinn belebt sich an der literarischen Dauer. Wahre Literatur bildet sich da, wo die Gesellschaft, auch wenn sie bekämpft, ja verurteilt wird, gleichsam mitschreibt. Um die Produktion der deutschen Verlage ist mir nicht bange, Die Verleger sind tüchtige Leute, häufig tüchtiger als ihre Autoren, deren Stelle sie in mehr als einem Punkte einzunehmen trachten. Das literarische Bild, das sich abzeichnet, ist durch das zunehmende Gewicht der Verleger — um nicht grade von ihrem Übergewicht zu reden — mitbestimmt. Mehr und mehr streben sie danach, den Umriß ihrer Persönlichkeit sichtbar zu machen, und da einige von ihnen starke Figuren sihd, überschatten sie mitunter den Autor. Das ist unvermeidlich. Der Verleger verwaltet den Apparat, der nach und nach machtvoller wird als der literarische Trieb. Auch da, wo der Verleger von den feinsten Liebhabergefühlen und vom schärfsten Urteil beseelt ist, wird er doch stets das Instrument, dessen Verwaltung und Handhabung seinen Beruf ausmacht, zur Geltung bringen. Nicht, daß er unbescheidener geworden wäre "und sejne Grenzen nicht ebenso gut kennte wie der Autor die seinen, aber der Apparat — oder das Gestell, wie Heidegger sagen würde — ist übermächtig geworden und hat die Herrschaft angetreten. Da muß denn der Traum von einem tragfähigen literarischen Leben in den Hintergrund treten.

Damit ist nicht gesagt, daß wir keine hervorragenden Bücher erwarten dürfen — sie werden, sicher kommen. Aber ebensowenig wie man aus Krumen Brot machen kann, wird aus der Addition von Büchern eine Literatur entstehen. Soweit wir in unserem Lande überhaupt ein Ganzes bilden, tritt dies Ganze im Literarischen am wenigsten hervor. Wer wagt zu hoffen, daß die kommenden Monate den Gegenbeweis erbringen würden! Die Frage nach der literarischen Qualität gilt bei uns als abwegig, wenn nicht gar als reaktionär. Gleichwohl schwingt sie auch dort unüberhörbar mit, wo ihr- die Berechtigung abgesprochen wird. Die Gescheitheit ist im Bereich unserer Literatur im "zügigen Vormarsch", sie macht Fortschritte, wie etwa, der Raketenbau oder die Elektrochemie Fortschritte machen. Von dieser Gescheitheit dürfen wir eindrucksvolle Proben erwarten. Die Literatur lebt freilich aus ganz anderen Quellen, und darum werden, so ist zu, fürchten, ihre Produkte uns nicht von der Sorge darüber erlösen, daß die Kärglichkeit, Ängstlichkeit und Armut des inneren Lebens in unserem Lande mehr Talente zum Verwelken bringen, als wir uns angesichts der Unselbständigkeit unserer Literatur leisten können.