In Wiesbaden erhielt der Film die Auszeichnung „Wertvoll“; die Freiwillige Selbstkontrolle ist sicher, daß er allen Menschen von achtzehn Jahren an zuträglich ist; der Katholische Filmdienst rät davon ab, ihn sich anzusehen, und am Freitag voriger Woche ließ ihn ein Münchener Amtsgericht auf den Antrag der Staatsanwaltschaft hin beschlagnahmen, weil die Gefahr bestehe, daß er die Sittlichkeit gefährde. Mittlerweile ist der Film wieder freigegeben worden, freilich fehlt im wesentlichen eine Szene. Der Verleih jedoch, sich getreu auf den künstlerischen Rang des Streifens berufend, ist nicht geneigt, das Werk in München verstümmelt vorzuführen. In mehreren Kinos anderer Städte der Bundesrepublik läuft er ungekürzt.

Der Film, der solchermaßen ins Gespräch gekommen ist, heißt „Die Jungfrauenquelle“ Der Schwede Ingmar Bergman, wahrlich kein Bruder Leichtfuß, hat ihn gemacht. Er gibt eine schwedische Legende aus dem 14. Jahrhundert wieder: Ein Bauer schickt seine Tochter zu Pferde in die ferne Kirche, damit sie Kerzen weihen lasse. Unterwegs trifft sie drei Hirten. Die beiden älteren vergehen sich an dem Mädchen und erschlagen es. Die Unholde suchen das Weite, bitten den Vater ihres Opfers um Obdach und bieten ihm die kostbare Kleidung seiner Tochter zum Kaufe an. Der Bauer tötet sie alle drei. Zur Sühne für seine grausame Rache schwört er, eigenhändig eine steinerne Kirche zu bauen. Als er in der Waldlichtung den Leichnam des Mädchens aufhebt, bricht an dieser Stelle eine Quelle hervor, die Jungfrauenquelle.

Das ist die unkomplizierte Geschichte, bei der nur überrascht, daß Ingmar Bergman, der sich bisher lieber in seelischen Jagdgründen umgetan hat, sie in Szene setzen ließ. Sicherlich hat kein Staatsanwalt gegen die grausame Geradlinigkeit der Legende etwas einzuwenden; Geschichten solcher Härte findet man zu Hauf in Märchen- wie in Sagenbüchern. Was indessen Zweifel nicht nur bei denen, die sich von Amts wegen um die Sittlichkeit Sorgen bereiten, hervorruft, ist denn auch weniger des Filmes Inhalt denn seine Darstellung, genauer: die Darstellung der Szene, in der die Bauerntochter Karin (Birgitta Pettersson) von den Hirten (Axel Düberg und Tor Isedal) vergewaltigt wird, und der es an realistischer Ausführlichkeit nicht gebricht. Wenn diese Szene, die nicht Lüsternheit, sondern Abscheu weckt und den Zuschauer heftig bedrängt, sich auf die Seite des Rächers zu schlagen, auch in den ganzen Film nahtlos und ganz konsequent eingeordnet ist – die Bedenken sind stärker. Sie wenden sich weniger an die Kunst, mit der die Szene – wie der ganze Film – trotz allem dargestellt ist, als vielmehr dagegen, daß sich der Regisseur nicht mit weniger begnügt und dem Zuschauer Widerlichkeiten von scheußlicher Intensität zumutet. Denn immerhin dürfen ja Achtzehnjährige Zeuge des Schauspiels sein ...

Im übrigen freilich ist dieser Film ein Kunstwerk. Die Handlung geht, ohne Haken zu schlagen und Probleme aufzuwühlen, ganz gerade voran. Es ist alles ganz selbstverständlich. So wird auch gespielt: aufrecht, wortkarg, aber sehr intensiv, genau zwischen allzu Statuarischem und allzu Pathetischem. Es gibt ganz großartige Szenen, etwa zu Beginn, wo Gunnel Lindblom als die schwangere Adoptivtochter des Bauern minutenlang Spannung schürt nur mit Blick und Gebärde, oder die Augenblicke nach der Vergewaltigung, die der kaum vierzehnjährige Hirtenjunge (Ove Porath) durchleidet und der sich beim Versuch, seinen Hunger zu stillen, erbrechen muß. Das ist von Sven Nykvist, dem Kameramann, sehr bildkräftig und milieusicher photographiert worden.

Es fällt noch etwas anderes wohltuend auf: Es gibt keine untermalende Musik. Eine alte Flötenweise, der seltsame Klang einer Maultrommel, sonst nur die Geräusche der Szene. Wo sonst erfuhr man, daß hörbares Atmen von solch dramatischer Wirkung sein kann? m. s.