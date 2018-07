In der (wiederum, ja wohl mehr als je) kaum zu überblickenden Herbstproduktion dieses Jahres zeichnet sich ein Vorgang ab, der – ob nun als Symptom oder auch als Tendenz – nachgerade grundsätzliche Beachtung verdient: die erstaunliche Häufung von Sammel- oder gar Gesamtausgaben deutscher Autoren unseres Jahrhunderts. Niemals seit dessen Beginn gab es dergleichen – nicht einmal in den zwanziger Jahren, als die große deutsche avantgardistische Literatur in ihrer Blüte stand – genau wie eben damals die Frankreichs, Nordamerikas, Englands und Italiens, aber doch offensichtlich ohne jeden bemerkenswerten Kontakt mit deren Entwicklung, worin sie sich so grundlegend von der Dichtung deutscher Avantgardisten nach dem Zweiten Welt- – krieg unterscheidet.

Gewiß lag auch damals das bisherige Schaffen oder gar das Lebenswerk einiger überragender lebender oder kürzlich verstorbener Autoren in Sammelausgaben vor: das Gerhart Hauptmanns, Arthur Schnitzlers, Richard Dehmels schon vor. 1914; aber auch das Gesamtwerk dreier im Kriege gefallener Expressionisten, Peter Baums, Gustav Sacks und Alfred Lichtensteins, war damals jeweils in zwei Bänden zu haben. Und doch: in welcher ständig wachsenden Fülle heben sich selbst davon die Sammelausgaben der letzten Jahre, zumal aber dieses Herbstes, ab: sowohl der Autoren, die bereits zu Klassikern unseres Jahrhunderts wurden, wie derer, die anfangs kühnste Umwälzer und Erneuerer, auf dem besten Wege sind, mindestens zu Klassikern zweiten Ranges zu werden. Wie schade übrigens und – wie bezeichnend, daß der so sehr viel triftigere Ausdruck minor classics bei uns unübersetzbar ist!

All dies ist um so erstaunlicher (aber vielleicht auch erklärlicher?), als auf den Nadir eines – in solchem Ausmaß wohl seit Beginn des Buchdrucks in keinem Kulturvolk erlebten – Buchmangels in Verlagen und Bibliotheken schon nach wenigen Jahren dieser Zenith gehaltvollster Verlagsproduktion erreicht wurde. Schon eine knapp vergegenwärtigende Aufzählung ergibt: nicht nur ist oder wird das Gesamtwerk Thomas Manns, Hofmannsthals, Georges, Rilkes, Borchardts, R. A. Schröders, Hesses „greifbar“; das Gleiche gilt auch von solchen Bahnbrechern des zweiten und dritten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts, wie Barlach, Broch, Heym, Kafka, Kästner, Lasker-Schüler, Loerke, Musil, Roth, Stadler, Stramm, Trakl und Weinheber; ja selbst von den zwei jungen Opfern des Zweiten Weltkrieges: Wolfgang Borchert und Felix Hartlaub.

Die Reihe solcher Gesamterschließungen eines Lebenswerkes erfährt aber in diesem Jahre, und zumal im Herbst, einen Zuwachs wie so gleichzeitig wohl nie vorher: und zwar nicht nur durch die Fortsetzung der Sammelausgaben Rudolf Borchardts, Karl Kraus’, Heinrich Manns, Gottfried Benns und Georg Brittings, sondern auch durch die Anbahnung neuer Ausgaben wie der des Werkes Alfred Döblins und Ernst Jüngers; darüber hinaus aber wird nun das Lebenswerk Emil Barths, Yvan Golls, Gertrud Kolmars, René Schickeles und Karl Wolfskehls in abgeschlossenen Sammelausgaben jeweils als Ganzes sichtbar.

Diese geradezu planmäßig resümierende und rekapitulierende Tendenz innerhalb der deutschen Verlagsproduktion geht noch weit über all das hinaus, was man seit längerem an allenfalls Analogem auf dem Buchmarkt Englands, Nordamerikas, ja selbst Frankreichs beobachten kann. Aber eben dies ist zweifellos kein Zufall: die durchaus singuläre Situation unserer Literatur seit drei Jahrzehnten findet darin geradezu sinnfälligen Ausdruck.

Die produktive und kritische Auseinandersetzung mit der experimentellen Literatur der zwanziger Jahre, die in den romanischen und den angloamerikanischen Ländern in den dreißiger Jahren erfolgte und in den zwei folgenden Jahrzehnten sogar zu merkwürdigen, zum Teil sogar neoklassizistischen Gegenbewegungen führte – bei uns konnte sie infolge der zwölfjährigen Zäsur durch die Zensur und des darauffolgenden Mangels an Texten erst in den fünfziger Jahren einsetzen – und nunmehr unter ganz anderen Voraussetzungen. Zu diesen gehört vor allem die Tatsache, daß sich eben diese Auseinandersetzung bei uns nun gleichsam potenziert durch die gleichzeitige produktive Erschließung jüngerer und jüngster Dichtung des Auslands.

Man sollte nämlich, wenn man die zwanziger Jahre als das Eldorado schöpferischer, neue Wege gehender und weisender Literatur betrachtet, zweierlei nicht übersehen. Einerseits nahm die damalige deutsche Dichtung und Kritik – in bemerkenswertem Gegensatz zur heutigen – zumal von der großen zeitgenössischen Lyrik des Auslands so gut wie gar keine Notiz; und so wäre damals eine Anthologie wie Hans Magnus Enzensbergers demnächst erscheinendes „Museum“ nicht einmal vorstellbar gewesen – eine Sammlung, die einen höchst unmusealen, reichen und lebenssprühenden Querschnitt durch die aus 35 Literaturen übersetzte Weltlyrik der Gegenwart gibt und damit so etwas wie eine „Weltsprache“ heutiger Dichtung faszinierend erschließt. Und andererseits hielt, sieht man von der Kritik des Dramas ab, damals die Literaturkritik mit der sich so stürmisch, stark und vielseitig entfaltenden Literatur selbst nicht so recht Schritt. Um so begrüßenswerter ist es, daß gleichfalls im Herbst eine umfangreiche einbändige Auswahl aus dem Lebenswerke eines ihrer vereinzelten Meister erscheint: Franz Bleis, der schon damals mit gleicher kritischer Autorität ebenso Vergil wie etwa Musil zu würdigen vermochte.