Ich halte es für ausgemacht, daß unter den Neuerscheinungen dieses Herbstes eine Reihe bemerkenswerter Bücher sind. Einige unserer interessantesten Autoren legen neue Romane und Lyrikbände vor, aus Frankreich kommt die geschlossene Phalanx des nouveau roman, mehrere Verlage haben frühe Sowjetrussen ausgegraben, und irgendwo hat auch wieder einer jener Backfische mit der großen Unruhe im Blut und der großen Leere im Kopf ein Buch geschrieben, das die schlimme Traurigkeit und die schlimme Lüsternheit auf so elegante Weise kommun macht. Die Behauptung wäre jedoch einigermaßen übertrieben, daß die Öffentlichkeit das Erscheinen dieser und anderer Bücher gar nicht mehr erwarten kann und sich die Novitäten aus der Hand reißen wird, wie sie das einst mit dem „Zauberberg“ oder dem „Alexanderplatz“ getan hat und wie sie es heute vielleicht gerade noch mit Hemingways seit einem Jahrzehnt angekündigtem großen Kriegsroman tun würde.

Wer auf sich hält, wird das auf die Leser schieben, und ich möchte einmal einräumen, daß daran etwas ist. Vielleicht ist unser Klima den Künsten wirklich nicht sehr günstig, und auf jeden Fall ist es ja tatsächlich auffällig, daß Theaterschlachten, wie sie einst um Toller oder Unruh entbrannten, heute undenkbar geworden sind, und kein Leitartikler sich aus der Ruhe bringen läßt, nur weil ein „Linker“ wie Heinrich Mann zum Akademiepräsidenten gewählt worden ist. Dennoch scheint mir das Gerede von der geistfeindlichen Bonner Republik ziemlich töricht zu sein: Noch nie zuvor hat ein deutscher Staat so viel Geld für Theaterneubauten, Volksbüchereien und Literaturpreise ausgegeben. Nicht der „Strauss-Staat“ – wie unsere großen und kleinen Zeitkritiker bis hin zu Wolfdietrich Schnurre andeuten – nimmt unserer Literatur den Impetus, eher schon der sauber gebügelte Frack, in dem sie einer

Was ich von der Herbstproduktion der deutschen Verlage erwarte, ist offenbar etwas anderes, als was ich mir von ihr „wünsche“. Ich nehme also Ihre Frage wörtlich. Was ich erwarte, ist jedes Jahr dasselbe. Ich erwarte, daß von hundert Büchern der deutschen Herbstproduktion fünfzig bis sechzig nicht von deutschen Autoren stammen. Ich erwarte, daß sich in der deutschen Minderheitsproduktion fast ebensoviel erstklassige Werke befinden wie in der ausländischen Mehrheitsproduktion. Ich erwarte, daß die deutschen Schriftsteller in dem Bemühen, mit sogenannten gültigen Aussagen vor einer erlauchten Kritik zu bestehen, den guten Unterhaltungsroman weiterhin sträflich vernachlässigen. Ich erwarte herrliche Kunstbücher, die gar nicht teuer genug sein können. Ich erwarte, daß die Sachbücher ihren Siegesmarsch an der Schönen Literatur vorbei fortsetzen. Ich erwarte politische Bücher, die sich mit unserer unbewältigten Vergangenheit auseinandersetzen. Ich erwarte praktische Ratgeber für alle Lebenslagen von der Wiege bis zum Grabe. Aber eigentlich „erwarte“ ich das gar nicht mehr. Ich weiß nämlich schon, daß diese Erwartungen weitgehend erfüllt werden. Mit ihren Prospekten, Vorausexemplaren und Fahnenabzügen haben die Verleger in dankenswerter Weise dafür gesorgt, daß ich das alles schon weiß.

Trotzdem fahre ich von Jahr zu Jahr zur Buchmesse in der Erwartung einer Entdeckung, und da ich in dieser Erwartung noch nicht getäuscht wurde, sprechen die Gesetze der Wahrscheinlichkeit dafür, daß ich auch in diesem Jahr beim Herumirren durch kilometerlange Büchergassen aus zwanzigtausend Büchern die eine oder andere Entdeckung machen kann. Anders als im vorigen Jahr, wo ich meine Entdeckung – Uwe Johnsons „Mutmaßungen über Jakob“ – schon vor der Messe gemacht hatte, muß ich diesmal auf Frankfurt warten und mich dort einem guten Stern anvertrauen. Denn soweit ich sehe, sind von unseren Spitzenreitern diesmal ausgesprochene Überraschungen nicht zu erwarten.

Wovon die Messe sprechen wird, ist schwer zu sagen. Nach meiner Erfahrung entscheiden das eher die Sortimenter als die Kritiker. Das sollte den Kritiker stutzig machen. Mir scheint, daß mancher junge deutsche Autor aus Angst vor den Kritikern mehr aus sich herauszupressen sucht, als in ihm steckt, womit er seinem Talent, seiner Begabung und der deutschen Buchproduktion schadet. Die Angst vor den Maßstäben der Kritik hat schon manchen Autor auf Abwege geführt. Als „gültig“ erkennt Heidegger vom Werk Rilkes nur die „Duineser Elegien“ und die „Sonette an Orpheus“ an. Dagegen ist als philosophische Wertung nichts einzuwenden, aber als allgemeine Maxime für die Literaturkritik an einer „Herbstproduktion“ wirken solche Maßstäbe abschreckend. Sollten nicht also die Kritiker ihre Maßstäbe überprüfen? Vielleicht hätte dann mancher Autor mehr Mut zu dem, was er zu sagen hat, statt uns aufzutischen, was man von ihm „erwartet“.