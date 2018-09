Die Sache mit den Zonen-Keglern und ihrem Emblem – Eine Strafanzeige blieb ohne Wirkung

O-F – Hamburg

Der Stolz der Kegler Deutschlands, die neue Kegelhalle in der Rönnhaidstraße in Hamburg-Barmbek mit zwölf vollautomatischen Bowling-Bahnen, ist in der vergangenen Woche mit einem glanzvollen Ereignis eingeweiht worden. 150 Kegler aus Europa und Übersee, Meister ihres Fachs, waren angetreten zur IV. Kegelweltmeisterschaft; im weißen Sportdreß, die Herren, wie’s sich gebührt, in langen Hosen.

Nicht alle – einige unter ihnen fielen durch sportlich kurze Beinkleider auf: Die Kegelbrüder aus der Sowjetzone. Reichte dem Staatsschneider in der Zone auch nicht der Stoff für lange Hosen, so muß er doch bunte Reste genug gehabt haben, den Keglern der „DDR“ schwarz-rot-goldene Ringe um das Sporthemd zu legen. Mehr noch: Ihre Brust zierte das sorgsam gestickte Staatsemblem der Sowjetzone, Hammer und Zirkel im Ährenkranz.

Dänemark, DBR, DDR ...

Indirektes Neonlicht erhellte die Kegelhalle; hell prangten an einer großen Tafel, auf der mit auswechselbaren Ziffern die errungenen Punkte verzeichnet waren, die Namen der Länder, alphabetisch geordnet: Canada, Dänemark, DBR, DDR, Finnland...

Herr Riedel, Vorstand des veranstaltenden Deutschen Keglerbundes – Sitz Berlin – hatte keine Zeit. „Wenn wir mal so was Großes machen, dann ist die Presse da. Aber sonst interessiert sie sich nicht für uns“, sagte er nur und verwies mich an seinen Kegelbruder Eberhard. Herr Eberhard hatte nicht viel mehr Zeit.