Th. S., Washington, im September

In einigen amerikanischen Zeitungen – auch in angesehenen Blättern – war in der letzten Woche die Andeutung zu lesen, zwischen Bonn und Washington sei eine akute Vertrauenskrise ausgebrochen. Amerikas Diplomaten, so hieß es, beklagten sich darüber, daß die Bundesregierung „die Füße schleifen lasse“, anstatt mit harten Maßnahmen auf die jüngsten östlichen Provokationen in Berlin zu antworten; die Alliierten hätten mit prompten Protesten und Reisebeschränkungen Vergeltung geübt, die Westdeutschen sich aber mit unverbindlichen Appellen an den zweifelhaften Patriotismus der Geschäftsleute begnügt. Bonn scheue jegliches Risiko...

In dieser Form treffen die Meldungen nicht zu. Von einer akuten deutsch-amerikanischen Vertrauenskrise kann keine Rede sein. Dennoch ist im State Department, wenn die Rede auf Bonn kommt, ein leichtes Mißvergnügen zu spüren. Mit der augenblicklichen Situation hat dies freilich weniger zu tun als generell mit der Entwicklung in den vergangenen anderthalb Jahren. Die Beschwerde lautet nicht so sehr, daß Bonn derzeit die Füße schleifen lasse, sondern daß es seit langem den Kopf hängen läßt: daß es also gerade in jenen Fragen, die es unmittelbar berühren, am wenigsten Initiative entfalte.

Diese Empfindung ist am Potomac seit den vorbereitenden Gesprächen für die Genfer Außenminister im Jahre 1959 lebendig. Damals hatte der deutsche Botschafter Grewe eine Reihe von neuen Vorschlägen unterbreitet. Dann aber kam der Bundesaußenminister auf Geheiß des Kanzlers nach Washington und rückte brüsk ab von allen Vorschlägen: „Auf einen Ruck zog er Grewe den Teppich unter den Füßen weg“, formulierte ein hoher Beamter des US-Außenministeriums, und er fügte hinzu: „In der Arbeitsgruppe, die seither sporadisch mit dem Berliner Problem und der Deutschlandfrage befaßt war, haben sich die Vertreter der Bundesrepublik auch nicht gerade durch kühne Einfälle ausgezeichnet Hier also liegt der Hase im Pfeffer: Gedankenarmut und Denkträgheit wirft man uns vor, nicht Feigheit.

„Es geht schließlich um deutsche Belange“, ist im State Department zu hören. „Da dürfen wir wohl erwarten, daß auch ihr euch den Kopf zerbrecht – ihr vor allen anderen. Wenn Bonn will, daß wir resolut argumentieren und entschlossen handeln, dann muß es uns das vorexerzieren. Wenn die Deutschen gute Argumente und klare Ziele haben, werden wir ihnen folgen. Es hat indes keinen Sinn, daß sie ihre eigene Ideenlosigkeit durch Kritik und Zweifel an uns zu verdecken suchen.“

Vor allem die Leute im Washingtoner Außenministerium, die in der unsicheren Schwerfälligkeit der westlichen Reaktion auf die neue Lage in Berlin ein erschreckendes Zeichen erblicken, bedauern die politische Apathie Bonns. Innerhalb der Allianz, so meinen sie, sollten die Deutschen, wo es um die deutsche Sache geht, führen statt folgen, beeinflussen statt beeinflußt werden, treiben statt sich treiben lassen.

„Die Bundesrepublik ist schließlich unser Partner, nicht unser Satellit“ – so drückte sich ein US-Diplomat aus. „Die liebsten Partner aber sind uns jene, die wissen, was sie wollen und uns das auch klar zu verstehen geben.“