Am Dienstag endete in Hannover die Werkzeugmaschinen-Ausstellung. Daß die 620 deutschen und 130 ausländischen Aussteller zufrieden sein würden, stand von Anfang an fest. Der deutsche Werkzeugmaschinenbau erlebt schon seit gut einem Jahr eine Hochkonjunktur, die bei manchen Maschinen die Lieferfristen bis auf 30 Monate anwachsen ließ. Die Forderung des Marktes nach größerer Produktion und der Mangel an zusätzlichen Arbeitskräften sind die Ursachen für diesen Auftrags-Boom. Werkzeugmaschinen werden ja überall gebraucht, wo es gilt, Metall zu bearbeiten: Ohne sie lassen sich weder Autos herstellen noch Kühlschränke, Radios, Flugzeuge oder Eisenbahnen.

Es wurden auffallend viele feste Aufträge erteilt. Das ist ungewöhnlich; denn Werkzeugmaschinen sind komplizierte Anlagen mit Preisen, die in die Hunderttausende, oft in die Millionen gehen. Und solche Objekte pflegt man gewöhnlich nicht über den Messetresen zu verkaufen. Diesmal war schon in den ersten Tagen von Ausstellern zu hören, daß selbst Maschinen im Wert von einer Viertelmillion Mark, zwei-, drei- und viermal fest verkauft worden sind. Nur wenige der ausgestellten Werkzeugmaschinen mit einem Gesamtgewicht von 14 000 Tonnen – werden in die Herstellerwerke zurückgehen. Die meisten werden von Hannover direkt zu den Kunden transportiert.

Die Ausstellung zeigte deutlich, daß die Zahl der für einen bestimmten Fabrikationsprozeß konstruierten Einzelmaschinen wächst, daß der Trend weg von der Standardmaschine zur Maßanfertigung geht. Die neuen Werkzeugmaschinen geben ihren Käufern die Möglichkeit, mehr und besser mit weniger Menschen zu produzieren. Erstaunlich viele der gezeigten Maschinen lassen sich von angelernten Kräften bedienen und kontrollieren, sofern sie nicht auch das noch selbst besorgen. Bei der Programmsteuerung größerer Maschinen werden vor allem Lochstreifen, Tonbänder und Steckpulte benutzt. Höhepunkte in der Entwicklung zur totalen Automation sind die Transferstraßen, die überwiegend an die Automobilfabriken gehen. Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie liefert Transferstraßen, mit denen sich heute bis zu 25mal mehr produzieren läßt als vor zehn Jahren. Während zum Beispiel die Fertigung eines Leichtmetall-Zylinderkopfes 1950 auf einer aus 26 Universalmaschinen bestehenden Straße mit einer Monatsproduktion von 250 Stück je Arbeiter vor sich ging, leistet heute die vollautomatische Transferstraße mit 27 Arbeits- und 3 Prüfstationen 6500 Stück!

Leistungsfähige und komplizierte Anlagen lassen sich kaum in Serien herstellen. Der Präsident des Vereins Deutscher Maschinenbau-Anstalten, Max Knorr, sagte in Hannover: „Je größere Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit der Werkzeugmaschinen im Betrieb des Verbrauchers gestellt werden, desto weniger wirtschaftlich kann der Werkzeugmaschinenbau selbst produzieren.“

Der wachsende Anteil menschlicher Arbeitskraft im Werkzeugmaschinenbau führt leider zu steigenden Kosten und Preisen; auch das hat die Ausstellung in Hannover gezeigt. –ing