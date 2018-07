Müssen Bücher eigentlich sein? Wir, die wir Bücher wichtig finden, sind wenig geneigt, eine solche Frage ernsthaft zu erörtern. Aber ist sie wirklich so unberechtigt? Sind Bücher etwa lebensnotwendig? Mir fielen im Augenblick nur drei ein, für die ich Lebensnotwendigkeit in einer Industriegesellschaft wie der unseren beweisen könnte: Gesetzbuch, Telefonbuch und Kochbuch. Und wie viele Leute kommen tatsächlich damit aus! (Wobei die drei genannten Bücher als Formel verstanden werden wollen, die jedes Buch einschließen soll, das eine berufswichtige Nützlichkeitsfunktion hat.)

Spricht das gegen diese Leute? Man kann gar nicht lange genug zögern, ehe man eine solche Frage mit ja beantwortet. Jedenfalls sprechen keineswegs alle Zeichen dafür, daß die Bücherleser die Elite der Nation darstellten, während die anderen sich eben vom Pavian-Dasein des reinen Dahinvegetierens noch nicht ausreichend weit entfernt hätten.

Im Gegenteil, man könnte behaupten: die Leute, die das Gesicht unserer Zeit prägen – die Naturforscher, die Weltraumfahrer, die Staatsmänner, die Wirtschafts-Kapitäne – gehören nur in seltenen Fällen zu den Bücher-Lesern („Bücherleser“ wohlverstanden als solche, deren Lektüre über das Berufsnotwendige hinausgeht). Wer glaubt, dies bedürfe der Entschuldigung, mag sagen: sie haben dafür gar keine Zeit.

Fest steht, daß eine Konsum-Gesellschaft ohne Bücher recht gut leben kann. Warum eigentlich nicht? Wo produziert wird, um Bedürfnisse zu befriedigen, wo neue Bedürfnisse kunstvoll geschaffen werden müssen, um die Produktionskapazität auszunützen, da gerät auch das Buch in einen Kreislauf, in dem es so wichtig ist wie die nächste Frühjahrsmode – und genauso entbehrlich. Gewiß, das Leben derjenigen, die sich nun einmal an Lektüre wie an verschiedene Moden gewöhnt haben, würde ärmer, ohne das eine wie ohne das andere – wie ohne Eisschränke oder ohne Radioapparate oder welche Zivilisationsgüter auch immer, die wir gewiß ebenso wenig schmähen wollen, wie wir sie verschmähen. Aber jedes einzelne solcher Massengüter könnte ersetzt werden durch ein anderes.

Auch die letzten Verleger haben es jetzt aufgegeben, ein Spiel, das manchem zunächst bedenklich erscheinen mochte, nicht mitzuspielen. Und warum sollten wir ihnen weniger gönnen als den Herstellern von Möbeln oder Nahrungsmitteln, warum sollten nicht auch sie nach höchster Rendite bei voller Ausnützung der Produktionskapazität streben? Um so mehr, als „weise Beschränkung“ offenbar gar nicht möglich ist. Längst hat nämlich die Dynamik der modernen Produktionswirtschaft auf das Verlagswesen übergegriffen: nicht mitmachen heißt stagnieren – und stagnieren, wo andere produzieren, bedeutet Rückschritt und Verlust und den Anfang vom Ende.

Die Verleger und Buchhändler trifft kein Vorwurf. Sie tun, was sie müssen. Bücher unterliegen heute ganz den gleichen Gesetzen des Marktes wie etwa Autos: wir können sie (theoretisch wenigstens) ganz abschaffen, oder wir können sie massenweise herstellen. Dazwischen gibt es nichts.

Buchhändlern, Rezensenten, Literatur-Redakteuren wird man es nachsehen, wenn sie um diese Zeit des Jahres sich versucht fühlen, den Gedanken mit dem Abschaffen so schlecht gar nicht zu finden. Man sehe sich die Schreibtische dieser Geplagten einmal an. Aber das ist doch nur eine jener Überdruß-Reaktionen, wie sie sich etwa während des Advent-Rummels auch, gegen das Weihnachten-Feiern richten.