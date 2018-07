Von Dieter E. Zimmer

Manche sind der Meinung, bei Bücherrezensenten müsse es sich um eine bestimmte Affenart handeln: nicht um die verständigste, also etwa um Schimpansen, auch nicht um die kräftigen Oran-Utangs, sondern um jene, die sich durch ihr unentwegtes Krakeelen und ihre (wahrscheinlich an so manchen Schreibtischen ersessenen) knallroten Gesäßschwielen auszeichnet. Darf ich an dieser Stelle bescheidentlich darauf hinweisen, daß dies selbstverständlich eine irrige Auffassung ist. Buchkritiker gehören vielmehr mit wenigen Ausnahmen zu jenen sonderbaren Lebewesen, die nicht imstande sind, ihre Erlebnisbedürftigkeit ohne fremde Hilfe zu stillen, die also nicht das Zeug beispielsweise zum Großwildjäger, Sittlichkeitsverbrecher oder Werbeleiter haben, noch die Phantasie, die hungrig klaffende Lücke zwischen Erlebniskapazität und Erlebnisbedürftigkeit wenigstens heimlich im Geiste zu schließen. Ich spreche von jenen weltscheuen Kreaturen, die darauf angewiesen sind, sich einen Teil ihres Lebens aus Büchern zusammenzulesen – von dem Leser schlechthin.

Der Kritik mißtrauen – das heißt, dem Leser mißtrauen. Denn ein Kritiker, das ist zunächst und zuletzt ein Leser, nur daß er vielleicht ein wenig gewitzter und deutlicher zu artikulieren weiß, was er von einem Buch hält, als Tante Lisbeth, unter deren Weihnachtsbaum es schließlich landet – und dessen Meinung, zum Unterschied von der Tante Lisbeths, auch dem Autor bekannt wird.

Nicht immer ihm zur Freude, wohlverstanden. Er muß mitansehen, wie sich das Volk in sein mühevoll errichtetes Luftschloß, in seine diskrete Lustgrotte ergießt (und keinem Unbefugten kann er den Zutritt verwehren), wie es ungehörige Bemerkungen macht, wo Schweigen geboten wäre, wie es schweigt, wo er züngelnde Begeisterung erwartete, wie es an den Wänden neunmalkluge oder dummdreiste oder ahndungsvoll-tiefsinnige Kritzeleien hinterläßt, wie es die Wände nach Rissen und Sprüngen absucht, oder wie gar jemand an unvermuteter Stelle ein Brecheisen ansetzt – und das ganze kunstfertige Gebäude wird aus den Fugen gehoben. Und dies alles soll schweifend und untätig mitangesehen werden, denn nicht jedem Dichter ist die Konstitution eines Hemingway gegeben, der den frechen Nörgler einfach zum Boxkampf herausfordert. Nein, es ist gar nicht auszudenken ... die Sprache versagt mir ... mögen die Götter den Autor vor Lesern bewahren!

Einen gibt es jedoch (und für ihn wird dies ein Plädoyer), der noch mehr als die Autoren den Unbilden der Kritik ausgesetzt ist: ich meine den Übersetzer. Immer mehr ist er zum Prügelknaben der deutschen Literaturkritik geworden. Jedes Kind weiß es doch schon, und die Spatzen pfeifen es von jedem Dach, daß unsere zahlreichen, zahllosen, ungezählten und unzähligen Übersetzungen ausnahmslos nichts taugen!

Man versetze sich in die peinliche Lage eines Rezensenten, der ein Buch zu besprechen hat, und es fällt ihm nichts dazu ein, oder er weiß mit dem Autor gar nichts anzufangen, nur genießt der (international vielleicht auch noch, wie ihm der Waschzettel versichert) einen so unantastbaren Ruf, daß er sich lieber doch keine kritische Ketzerei herausnehmen möchte. Was tun in solchem mißlichen Fall? Wo doch Kritik zu Tadel verpflichtet, denn erst ein an rechter Stelle angebrachter Tadel offenbart, welch sachverständigen Geistes Kind der Kritiker ist. Die Antwort ist ganz einfach: Man tadele den Übersetzer. Das Publikum wird über das Zauberkunststück staunen, und man hat wieder mal was für seinen Ruf getan.

Und da wir jetzt blutig und ernst werden, werden wir lieber ganz genau. Es ist in der Tat eine leidige Mode – vielmehr Seuche – geworden, dem Übersetzer im Vorübergehen eins auszuwischen, nur weil es gar so gescheit klingt und ein Kritiker eben Rügen zu verteilen hat.