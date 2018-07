Wer nicht darüber lacht, den überläuft es kalt: James Joyces „Ulysses“, dieser maßlose und unausschöpfbare Roman von annähernd 900 Seiten, wurde doch tatsächlich von Amerikanern zu einem Bühnenstück („ Ulysses in Nighttown“) zusammengestrichen. Hans Magnus Enzensberger dickte noch etwas ein und erhielt eine Funkfassung von 80 Minuten. Der Hessische Rundfunk brachte sie in seinem Abendstudio als „Nacht über Dublin – ein irisches Pandämonium“. Im Vorwort zu dieser überaus problematischen Sendung wird der „Ulysses“ als ein Stück Welttheater bezeichnet, das das „Mysterium des Lebens“ beschreibe. Nichts davon in der Funkbearbeitung. Hier wurde die Vorlage lediglich als Steinbruch benutzt. Enzensberger nannte seinen Auszug ein Stimmentheater. Als solches ist es nun in der Tat ein bestechendes Meisterstück. Die Atmosphäre ist beklemmend dicht und suggestiv. Freilich verliert sich das lesbare Wort teilweise im Gestrüpp der Assoziationen und in der schwer zugänglichen Sprachzertrümmerung. Das „Stimmentheater“ jedoch macht alles unüberhörbar, überdeutlich, und dies um so mehr, als jedes Abschweifen ausgemerzt wurde.

Wozu das alles? Eine der heute üblichen Attacke gegen „Tabus“ oder um mit Fellini „dem Ungeheuer ins Gesicht zu sehen“? Verzeihung – die Frage nach dem „wozu“ ist ja einem Kunstwerk nicht angemessen (auch ein Tabu). Helmut Kauer

Die Sache getroffen

Wer hinter dem Hörspieltitel „Ein leidenschaftlicher Denker“ (Radio Bremen) philosophische Leidenschaft vermutete, kam zunächst nicht recht auf seine Kosten. Der junge Engländer Rhys Adrian führt uns statt in ein Turmzimmer der meditierenden Vernunft in ein – Schlafzimmer. Da treffen wir auf zwei Denker: Mann und Weib. Sie leben in einer durch Entfremdung zerrinnenden Lebensgemeinschaft. Denken heißt da nicht, liebend im Du das Ich zu begreifen, sondern im Ich das Du zu zersetzen. Keiner hat noch dem anderen, jeder hat nur sich selbst über den anderen etwas zu sagen. Insofern besitzt Adrians Modell etwas von der Präzision des Philosophischen. Adrian faßt in der dramaturgischen Struktur – den nebeneinanderherlaufenden Monologen der Eheleute – einen Seins-Modus der Ehe, erreicht eine Identität von Form und Gehalt.

Horst Loche inszenierte die verfremdete Partnerschaft akustisch geschickt. Zusammen mit Inge Birkmann und Erwin Linder (dem Ehepaar) gelang es ihm, den Ton der Leidenschaftslosigkeit zu treffen, der die Sache trifft. Man spürte etwas von der Doppelnatur des Geschehens: die Intimität des für sich Denkens und die leere Dissonanz des ständigen Nebeneinanderdenkens. dree

Unbewußter Autofahrer

Das Auto ist unser Tyrann. Solche Mystifizierungen der Maschine sollten endlich unterbleiben. Der Fernsehbericht „Mensch und Auto“ von Dr. H. Graupner und Ernst Niederreither brachte neben dieser stilistischen Unebenheit einige sehr interessante Aspekte: Daß beispielsweise weiße Leitlinien auf der Straße unbewußte Archetypen in uns wecken. Wie ein Fisch nämlich, der in eine Reuse schwimmt, ist der Mensch im Unterbewußtsein bestrebt, Abstand von solchen Begrenzungen zu halten. Man könnte das im Verkehr sowieso strapazierte Oberbewußtsein somit noch weiter entlasten, indem man Leitlinien vermehrt und die Zahl der Verkehrsschilder vermindert.