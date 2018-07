Auf dem Wohnungsmarkt haben sich Absonderlichkeiten ergeben, die oft nur noch im Rande des Erträglichen liegen. Das illustriert ein Fall, den der Bundesfinanzhof zu entscheiden hatte.

Eine 63jährige Oberpostsekretärin mit einem Bruttogehalt von jährlich 8600 DM hat für eine 25 qm große Einzimmerwohnung mit Kleinküche und Bad neben der Monatsmiete von 75 DM immerhin 3500 DM verlorenen Baukostenzuschuß gezahlt. Außerdem hatte sie noch neben den Umzugskosten und sonstigen Aufwendungen 177 DM Vermittlerprovision zu zahlen. Zuvor hatte sie als Flüchtling ein möbliertes Nordzimmer von 13 qm gehabt, das feucht und von Schwamm befallen war. Dort gab es weder fließendes Wasser noch Bad oder eine Küche. Die Frau litt zudem an Rheuma und Kreislaufstörungen mit nervösem Herzleiden. Schon deswegen mußte sie eine andere Wohnung haben.

So ist der Tatbestand in dem Entscheidungsfall eines Urteils vom 20. Mai 1960 des Bundesfinanzhofs (VI 200/59 S im BStBl. 1960 III S. 310) angeführt. Die kränkliche Frau hatte wegen dieser hohen Ausgaben beim Finanzamt darum gebeten, daß der verlorene Baukostenzuschuß als außergewöhnliche Belastung anerkannt und die entsprechende Summe bei der Lohnsteuer abgesetzt werden kann. Das wurde abgelehnt, sogar vom Bundesfinanzhof, der in einer zweiten Entscheidung zu dem gleichen Ergebnis gelangte.

Hierbei wurde erklärt, daß verlorene Baukostenzuschüsse heute als Sonderteil des Mietzinses gewertet werden, auch nicht mehr ungewöhnlich sind und kaum noch zwangsläufig entstehen. Wer das Geld für Baukostenzuschüsse nicht aufbringen könne, müsse eben auf eine Wohnung mit dieser Belastung verzichten. Die Oberpostsekretärin hätte ja ein anderes möbliertes Zimmer nehmen können. Daher entfielen bei ihr die Voraussetzungen für eine außergewöhnliche Belastung, nämlich der Ungewöhnlichkeit und der Zwangsläufigkeit.

In einem anderen Entscheidungsfall (VI 160/59 S im BStBl. 60 III, 309) hatte das Finanzgericht als Vorinstanz festgestellt, daß verlorene Baukostenzuschüsse ungewöhnliche Sonderlasten darstellen, wenn der Wohnungswechsel nicht aus rein persönlichen Gründen der bequemeren Lebensführung vorgenommen würde. Baukostenzuschüsse können nur von einer Minderheit der Bevölkerung übernommen werden, ebenso Mietvorauszahlungen, so daß keineswegs gesagt werden könne, verlorene Baukostenzuschüsse seien heute schon Regelfälle. Auf dem Wohnungsmarkt ist es tatsächlich immer noch so, wie es das Finanzgericht treffend dargestellt hat, daß der Großteil der Bevölkerung Wohnraum im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus oder durch das Wohnungsamt für Altbauten, jedenfalls ohne Aufwendung eigener Geldmittel erhält.

Die Entscheidungsgründe des Bundesfinanzhofs in beiden Urteilen sind nicht überzeugend. Das ergibt sich sogar aus den vom Bundesfinanzhof angeführten Beispielen dafür, daß nur in besonderen Ausnahmefällen verlorene Baukostenzuschüsse eine außergewöhnliche Belastung sein könnten. Als Ausnahme sei der Fall zu werten, daß wegen ansteckender Krankheit in der Familie schnell eine Wohnung beschafft werden müsse, deren Miete mit oder ohne Baukostenzuschuß die wirtschaftliche Kraft des Steuerpflichtigen erheblich übersteige. Ferner sei es eine Ausnahme, wenn die Zusammenführung einer zerstreuten Familie oder wenn Flüchtlinge aus der Sowjetzone in der Bundesrepublik eine Wohnung beschaffen müßten. Das sind so ungewöhnlich seltene Ausnahmen, daß diese praktisch kaum ins Gewicht fallen.

Auf solche äußersten Sonderfälle hat es der Gesetzgeber aber gerade nicht abgestellt, wenn er steuerliche Hilfe für außergewöhnliche Belastung anerkennt und gewähren will. Nach allgemeiner Rechtsansicht ist außergewöhnlich, was nicht für die Mehrheit der Bevölkerung gilt, also auch das, was weite Kreise des Volkes trifft, obwohl es im ganzen betrachtet eine Minderheit angeht. Die krankhaften Zustände auf dem Wohnungsmarkt können schließlich auch nicht so gewürdigt werden, daß sie als fast üblich gelten könnten und mithin demnächst normal würden. Zu solcher absurden Konsequenz führen jedoch die mißglückten Urteile des Bundesfinanzhofs. M.