London, im September

Mietpreiserhöhungen lösen wohl überall in der Welt lautstarken Widerstand aus; insbesondere aber ist das hier in England der Fall, wo die Verbraucherausgaben für Alkohol und Tabak die Aufwendungen für Behausung jährlich um nicht weniger als 7,5 Mrd. DM übertreffen, wo der Mietenanteil am Budget privater Haushalte kaum an 10 vH heranreicht und die durch Mietenzwangswirtschaft bedingte Immobilität längst zum wesentlichen Merkmal des British way of life geworden ist.

Der von der Regierung vor drei Jahren mit der Rent Act 1957 eingeleitete Abbau der Mietpreisbindung erweist sich als einigermaßen schwieriges und politisch wenig bekömmliches Unterfangen. Obgleich die Regierung Macmillan bisher erst 14 vH aller privaten Mietwohnungen (800 000) und ausschließlich besserklassige Mittelstandswohnungen aus der Bewirtschaftung herausgenommen hat, sah sich der Premier bereits während der letztjährigen Wahlkampagne veranlaßt, dem Publikum einen Liberalisierungsstopp bis 1965 zuzugestehen.

Inzwischen mußte der zuständige Minister auf das den Kommunalbehörden im Falle übertriebener Mietforderungen zustehende Zwangskaufrecht hinweisen; und wenn die parlamentarische Opposition noch bei den Auseinandersetzungen um die Rent Act im Jahre 1956 grundsätzlich konzediert hatte, daß die aus dem ersten Weltkrieg datierende Mietenzwangsgesetzgebung nicht mehr tragbar sei, so scheint sie dessenungeachtet entschlossen, jetzt aus den Bemühungen der Regierung um eine bessere Nutzung des vorhandenen Wohnraums politisches Kapital zu schlagen.

Warum die Bemühungen um eine vernünftigere Ordnung des Wohnungsmarktes jetzt, 36 Monate nach Verabschiedung der Rent Act, in Schwierigkeiten geraten, ergibt sich aus folgendem. Zur Vermeidung von Härtefällen war 1957 verfügt worden, daß die Vermieter der von der Liberalisierung betroffenen 800 000 Wohnungen ihre Forderungen während 15 Monaten nicht erhöhen durften, es sei denn, sie schlossen mit den Altmietern neue Verträge über mindestens drei Jahre. Der Anreiz, ein solches Abkommen zu treffen, war für den Vermieter um so stärker, als unter der Landlord and Tennant Act von 1958 die Gerichte ermächtigt waren, die dem Altmieter zugestandene 15monatige Schonfrist in gewissen Fällen um sechs Monate zu verlängern.

Inzwischen laufen die Dreijahresvereinbarungen aber aus und die jetzt zum Abschluß neuer Mietverträge gedrängten Mieter machen insbesondere in London die unangenehme Erfahrung, daß das freie Spiel des Marktes zu Mietpreiserhöhungen von teils exorbitanten Ausmaßen führt. Zu solchen Verteuerungen droht es deshalb zu kommen, weil die Liberalisierung sich einstweilen auf nicht einmal ein Siebtel aller privaten Mietwohnungen, d. h. auf einen allzu kleinen Sektor des Marktes beschränkt. Die vom Gesetzgeber mit den genannten Dreijahres-Arrangements geförderte Zwischenregelung hat offenbar nur wenige Mieter ermutigt oder gezwungen, aus zu großen in kleinere Wohnungen oder aus überfüllten Stadtzentren in billigere Außenbezirke umzuziehen.

Um so bedauerlicher wäre es daher auch, wenn die Regierung sich von den (mit starker Publizität bedachten) gegenwärtigen Schwierigkeiten tatsächlich zum Entschluß drängen lassen würde, den Liberalisierungsprozeß auf längere Zeit hinaus zu suspendieren. Ein baldiger Übergang zur nächsten Auflockerungsphase – der zweiten von insgesamt drei vorgesehenen – würde der Immobilienspekulation wahrscheinlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen und nicht nur dem Entstehen von Knappheitsmieten zuvorkommen, sondern auch zu einer allgemein besser ausgewogenen Wohnraumversorgung führen. Notwendigerweise beschränkt sich die private Wohnbautätigkeit einstweilen, abgesehen von der Erstellung ausgesprochener Luxuswohnungen, noch immer fast ausschließlich auf die Deckung des Eigenbedarfs. Robert Niehaus