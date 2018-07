Inhalt Seite 1 — Der Leser fragt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Aussichten der DEA-Aktien

In Ihrer Ausgabe vom 16. September 1960 beantworten Sie eine Leser-Frage über die Aussichten der DEA-Aktien. Ihre Ausführungen dürften im allgemeinen zutreffend sein. Ich bin aber der Auffassung, daß ein anderes, von Ihnen gar nicht angeschnittenes Problem für die DEA viel schwerwiegender ist, und daß auch hieraus der Druck auf die Aktien zum Teil zu begründen ist.

Außer einigen Bohrungen im Ausland, die zur Zeit noch mit großen Investitionen verbunden sind, deren Amortisation noch in weiter Ferne liegt, liegen die Ölinteressen der DEA ausschließlich in Deutschland. Die Rohölförderung in Deutschland ist jedoch völlig unrentabel. Nur durch einen unverhältnismäßig hohen Zollschutz, der die Rohöle des Weltmarktes um über 150 v. H. verteuerte, konnte die deutsche Ölförderung erhalten werden. Am 1. Januar 1964 tritt nach den Bestimmungen des Mineralöl-Protokolls zum EWG-Vertrag die Zollfreiheit für Rohöle in Kraft. Die Förderung deutschen Rohöls wird dann aufhören, da bei dem deutschen Rohöl eine preisliche Auseinandersetzung mit dem Rohöl aus dem Nahen Osten, aus der Sowjet-Union oder der Sahara nicht möglich ist. Da der Bundeshaushalt mit evtl. Subventionen sehr vorsichtig umgehen wird, werden die Gesellschaffen, die sich vorwiegend mit der Förderung deutschen Rohöls befassen, vermutlich schweren Zeiten entgegensehen. Das ist auch der Grund, weshalb gerade diese Gesellschaften in letzter Zeit verstärkt versuchen, im Ausland fündig zu werden, um sich so die Rohölversorgung auch für zukünftige Jahre zu sichern.

A. F. K., Hamburg

Antwort: Wir haben die Deutsche Erdöl AG, Hamburg, gebeten, zu den von Ihnen angeschnittenen Fragen Stellung zu nehmen. Von dem Leiter der DEA-Pressestelle, Albert Vahlbruch, gingen uns daraufhin folgende Ausführungen zu:

„Die vorgetragenen Argumente müßten für alle sich auf dem Gebiet der deutschen Erdölproduktion und -verarbeitung betätigenden Unternehmen gelten. Bezüglich des Börsenkurses haben sie aber nicht gleichmäßige Auswirkungen. – Die Ursachen für die Kursentwicklung können, wie schon in den letzten Wochen verschiedentlich dargelegt, nur in Faktoren gesucht werden, die außerhalb des Unternehmensbereiches liegen.

Gleich anderen deutschen Erdölfirmen verarbeitet die DEA nicht nur die heimische Produktion, sondern auch importierte Rohöle, für die in den nächsten Jahren ein Überangebot vorliegen wird.