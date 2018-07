Inhalt Seite 1 — Ein Blick – ein Druck – ein Photo Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theo Löfosack

Zum zehnten Male findet in Köln die Internationale Photo- und Kino-Ausstellung, die „photokina“, statt. Die Zahl der Neuheiten hält sich diesmal in Grenzen, dargeboten werden vor allem die verbesserten Errungenschaften des Vorjahres, allem voran die „automatische Kamera“. Nicht weniger bedeutend sind indessen die Photoausstellungen, künstlerische Ruhepunkte im regen kaufmännischen Treiben. Sie sind vor allem dem Regisseur dieser Messe, L. Fritz Gruber, zu danken, der sie mit Erfolg verteidigt.

Ein Blick – ein Druck – ein Photo! Erstaunlich, wie einfach das heute geht. Wer einst die Qual der Wahl zwischen unzählig verschiedenen Einstellungen hatte, ist jetzt fein heraus. Alles nimmt ihm die Kamera ab, dieses Wunderding, diese „Weltsensation“ wie ein Prospekt versichert, „deren Belichtungsvollautomatik verwirrende Zahlen und umständliche Handgriffe ersetzt“. Wir lesen weiter: „Alle Fesseln, die der Photographie noch anhafteten, sind gefallen! Mit dieser Kamera werden Ihre Photos garantiert schön, garantiert richtig belichtet, bei jedem Wetter. Sie vollbringen Spitzenleistungen .. Potztausend! Eine solche Kamera müßte man haben. Ein Zauberstab, der sogar die Zauberformel entbehrlich macht, der die tollsten Photos zuwege bringt. Und kein Trick ist dabei, kein doppelter Boden.

Sehen wir uns einmal nüchtern an, was die Photo-Industrie da ausgeknobelt hat. Die automatische Kamera präsentiert sich von etwa 170 Mark an aufwärts als Meisterleistung feinmechanischer Präzisionsarbeit. Ihr Herzstück ist ein Spezialverschluß, der mit einem eingebauten photoelektrischen Belichtungsmesser und dem Blendenring gekoppelt ist.

Um ihre Arbeitsweise zu verstehen, brauchen wir nur ein paar Regeln zu beherrschen, wie sie jeder Anfängerkursus bietet. Die Kamera ist auf eine bestimmte Helligkeit des Motivs angewiesen, damit ein Bild auf dem Film entstehen kann. Reicht das Licht nicht aus, so gibt es dunkle, unterbelichtete Photos; ist das Licht zu stark, entstehen überbelichtete. Um das einfallende Licht auf die jeweils günstigste Lichtmenge zu dosieren, gibt es die Blende.

Bei den ehrwürdigen nichtautomatischen Modellen muß der Öffnungsgrad der Blende „von Hand“ eingestellt werden. Den Blendenwert bei den jeweils herrschenden Licht Verhältnissen nennt der Belichtungsmesser. Dabei will freilich bedacht sein, welche Belichtungszeit man zu wählen gedenkt. Blende und Verschluß stehen in enger Wechselbeziehung, deren Mißachtung sich in mißratenen Aufnahmen rächt – solange keine besondere Wirkung dadurch bezweckt ist. Das ist für den Photojünger kleines Einmaleins.

Wenn bei den nichtautomatischen Kameras vor das Photo ein Denkakt gesetzt war, der entschied, welche Paarung von Belichtungszeit und Blende die geeignetste sei, so fällt dieser Denkakt bei der Automatischen weg. Diese Kamera nimmt ihrem Besitzer das Denken ab.