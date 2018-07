Eindrücke vom NATO-Herbstmanöver „Hold fast’’ in Schleswig-Holsten

Von Heinz Michaels

Mir war gar nicht wohl in meiner Haut. Immer wenn ich in den Rückspiegel meines Wagens blickte, sah ich nur eine rollende Panzerkette. Eingeklemmt zwischen zwei M 47-Panzer betrieb ich „Aufklärung“ gegen die nach Norden durchgebrochene Panzerspitze des „Feindes“. Es war im Manöver „Hold fast“ und der „Feind“ hieß einfach „Orange“ – aus naheliegenden Gründen verzichtet man bei NATO-Manövern darauf den „Angreifer“ nach alter Manövertradition „Rot“ zu nennen. Er wurde dargestellt von britischen und kanadischen Truppen, die über die Autobahn Hamburg-Lübeck nach Norden zum Nordostseekanal vorstießen. „Blau“ hatte den Auftrag, das Gebiet zwischen der Autobahn und der dänischen Grenze beweglich zu verteidigen. Dem Admiral Rogge, der an der Spitze eines alliierten deutsch-dänischen Korps stand, hatte hierfür die deutsche 6. Panzergrenadierdivision und die dänische 3. Infanteriedivision zur Verfügung.

Wir waren an einem sonnigen, warmen Septembernachmittag zwischen Neumünster und Rendsburg mit einigen Panzern unterwegs, um gegen „Orange“ aufzuklären. Als zivile Beobachter des Manövers hatten wir zuvor schon einmal „privat“ aufgeklärt. Wir waren rund 50 Kilometer über schmale Straßen und Sandwege gefahren, um die „feindliche“ Vorausabteilung ausfindig zu machen, bis wir an einer Wegbiegung plötzlich mitten in der Stellung waren.

Ein Major saß in einer olivgrünen Wolljacke hinter einer Hecke am Wegesrand und gab über Funktelefon seine Befehle und Meldungen weiter. An seinem Barett baumelte eine rote Quaste – der Major war Kanadier.

Ringsum in dem leicht hügeligen, von Knicks durchzogenen Gelände hatte eine Panzerkompanie Igel-Stellung bezogen. Grenadiere mit modernen rückstoßfreien Panzerabwehrgeschützen und Bazookas sicherten Wege und Straßen. Erkannt hatte ich die Stellungen freilich erst, als ich das Gelände genau absuchte, auf den ersten Blick schien das Gefechtsfeld fast leer.

Ein großes Schauspiel