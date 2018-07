Auf den Londoner Aktienmärkten wurde die unregelmäßig aufwärtsgehende Tendenz, mit freundlichem und starkem Grundton, beibehalten. Der akute Materialmangel brachte die Notierungen wieder in die Nähe ihrer Höchstkurse, bei mehreren Werten setzten Sonderbewegungen ein auf Grund ausgezeichneten Ergebnisse (z. B. I.C.I.) und Nachfrage vom Kontinent (Philips Lamps, Unilever, Elliott-Automation). Die Reaktion auf die Wall-Street-Schwäche war nur gering.

Die augenblickliche Lage ist zur Zeit etwas unübersichtlich. Die Ergebnisse der Motoren- und Haushaltswarenindustrie zeigen, wie hart diese beiden Zweige durch die auferlegten Restriktionen der Regierung getroffen. werden. Diese Tatsache führt zu einer allgemeinen Zurückhaltung an der Börse. Daneben erwartet man in der City eine Reihe neuer Einführungen und Placierungen im Herbst, die bisher in der Absicht zurückgehalten wurden, dann eine bessere Börsentendenz vorzufinden.

Im übrigen hat aber die Londoner Börse in den vergangenen Monaten eine große Flexibilität bewiesen. Es fehlte auch nie an Käufern. Bedeutende spekulative Käufe setzten z. B. ein, als British Petroleum bekanntgab, daß sie APEX (Trinidad Oil) übernehmen wird. Der Kurs schnellte hoch von 38/– auf 59/–. Heute notiert man nur noch 49/–, da die Bekanntgabe der Konditionen wenige Tage später eine höhere Notierung der APEX-Aktien nicht mehr zuließen. Der ölsektor erhielt durch diesen „take-over bid“ eine Spritze, und Käufer suchen jetzt nach neuen „möglichen Opfern“.

Und die Zukunftsaussichten? Nur Optimisten werden erwarten, daß der Financial Times Index in den nächsten ein bis zwei Monden die bisherige Höchstgrenze von 342,9 Punkten durchbrechen wird (z. Z. 328,0). Bekanntlich nimmt die Börse im voraus Ergebnisse eines Konjunkturaulschwunges durch höhere Kursnotierungen vorweg. Sollte sich die amerikanische Wirtschaft schon vor Mitte 1961 erholen, die englische Regierung früher oder später ihre Restriktionen lockern, und die internationale Lage stabil bleiben, werden neue Impulse die englische Wirtshaft beeinflussen und günstige Aussichten auf eine neue Aufwärtsbewegung an der Börse gegeben sein. Aber vorerst bleibt noch alles Hoffnung.

