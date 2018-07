Nach den lebhaften Kurssteigerungen der letzten Monate scheint die Börse eine Konsolidierung anzustreben. Darin dürfte sich in den nächsten Wochen kaum etwas ändern. Die in großen Beträgen spekulativ vom Ausland gekauften Aktienkategorien (Chemiewerte, Elektropapiere) sind in erheblichen Beträgen wieder abgestoßen worden. In- und ausländische Investmenttrusts, Kapitalsammelstellen und das französische Publikum haben sich ruhig verhalten. In den beiden letzten Wochen hat sich der Index um etwa 5 vH gesenkt, was aber nicht verhindert hat, daß für einzelne Papiere neue Höchstkurse erzielt wurden.

Die kursmäßigen Umstellungen und die Nachholbewegung bei den Textilwerten gehen weiter.CELTEX schließen zu Höchstkursen. Auf dem Montanmarkt zeichneten sich Hauts-Fourneaux de Sauines, die mir Metallurgique de Gorcy fusionieren, ihr Kapital erhöhen und Gratisaktien ausgeben werden, durch große Festigkeit aus. In Bewegung geraten sind die Werte des Dynamite-Nobel-Konzerns. Auch bei ihnen wird von Umstellungen und Zusammenschlüssen gesprochen. Die Überzeugung, daß die drei großen Chemiewerke (Saint-Gobian, Ugine und neuerdings Rhône-Poulence) bis zum Ende des Jahres Kapitalerhöhungen zu sehr günstigen Bedingungen für die Aktionäre durchführen werden, erhärtet sich. Im Schatten verbleiben weiter Petroleumwerte, doch beginnt sich eine schärfere Unterscheidung zwischen Produktionsgesellschaften, Raffinerien und Werken der Petrochemie durchzusetzen. Da der größte Teil dieser Gesellschaften, besonders in Frankreich, auf allen drei Gebieten mehr oder weniger tätig ist, beginnt sich Interesse zu zeigen für Eiso-Standard, die überdies im Begriff sind eine Kapitalerhöhung durchzuführen, für die Naturgas erzeugenden und verarbeitenden Pétroles d’ Aquitaine und auch Francaise des Petroles, die von der kurz bevorstehenden Börseneinführung der Raffinerie Francaise des Pétroles Nutzen ziehen werden. Alle diese Aktien werden neuerdings als ungerechtfertigt gedrückt bezeichnet.

Von amerikanischen Werten beginnt sich die Pariser Börse zu distanzieren. Fest liegen Kongowerte. Es läßt sich noch nicht entscheiden, ob es sich um Käufe zur Eindeckung von Baisseverpflichtungen oder um echten Erwerb handelt. Südafrikanische Goldminen werden wieder, nach den starken Kursrückgängen (bis zu 35 vH), selektiv gekauft. Die Umsätze in den Ende Juli eingeführten schwedischen Ericsson-Telefon Aktien bleiben hoch, doch wird der Markt durch die Verfügung der schwedischen Notenbank, wonach Ericsson-Aktien nur gegen Ablieferung anderer, an der schwedischen Börsen gehandelter Werte geliefert werden können, gestört. Retlaw