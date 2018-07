O. F.: „Ich gebe zu Protokoll“, ZEIT Nr. 39

In Ihrem Artikel wird der Splitter im Auge des anderen beschrieben, der Balken im eigener jedoch nicht gesehen. Lang und breit lassen Sie sich über Ihre Bemühungen aus, Strafanzeige zu stellen. Gegen wen? Warum? Wenn die Zonensportler das Staatsemblem der DDR zeigen, so ist ja noch nicht gesagt, daß sie es freiwillig tun. Wer vermag zu sagen, ob nicht die Beteiligung de-Zonen-Kegler an den Meisterschaften überhaupt (von deren Regierung) unterbunden worden wäre, wenn sie nicht mit Emblemen hätten auftretet dürfen? Die Strafanzeige kann wohl nur schaden.

Wolfgang Lüder, cand. iur., Berlin

*

Kegeln ist eine Sache und politisches Feingefühl eine andere, die offensichtlich schwer miteinander in Einklang zu bringen sind. Unsere Kegelbrüder werden es sicher weit von sich weisen, wollte mal sie als Handlanger Pankows bezeichnen, sie haben natürlich nur ihren Sport im Sinn. Peinlich ist nur, daß sie auch die sowjetzonäle Sprachregelung übernommen haben: DDR und DBR. Und da dürfen sie sich nicht wundern, wenn der kritische Beobachter auf Hintergedanken kommt. Ein Staat namens Deutsche Bundesrepublik existiert nämlich gar nicht, die Wortfolge paßt nur so gut im Sinne der Zweistaatentheorie zur Deutschen Demokratischen Republik“.

Doch kann man Kegelbrüdern nicht vorwerfen, was selbst die deutsche Vertretung in Paris, den Sitz der UNESCO, noch nicht beanstandet hat. In dem sehenswerten Gebäude dieser Weltorganisation wird der Besucher auf verschiedensprachigen Faltblättern über die Beteiligung der einzelnen Länder am Neubau unterrichtet. Der englischsprtchende Besucher erfährt von der „Federal Republic of Germany“, der Franzose liest „République federale d’Allemagne“. Bezeichnend ist, daß die kommunistische Zeitung „L’Humanité“ grundsätzlich „République federale allemande“ neben „République démocratique allemande“ schreibt. Der deutsche UNESCO-Besucher wird über eine „Deutsche Bundesrepublik“ unterrichtet und fragt sich erstaunt, wo die wohl liegen mag. – Ob unsere Botschaft in Paris jetzt im Sinne der „Hallsteindoktrin“ mit Ach selber die diplomatischen Beziehungen abbricht? Winfried Heide, Münster