Von Wolfgang Ebert

Auf die etwas beunruhigende Nachricht hin, unter den Zimmervermieterinnen der Bundeshauptstadt herrschten Rassenvorurteile, habe ich neulich eine Probe aufs Exempel gemacht. Ich habe verschiedene Damen dieses Gewerbes aufgesucht und mich scheinbar für die von ihnen offerierten Zimmer interessiert.

Die ersten drei Besuche verliefen insofern negativ, als ich diese Zimmer gar nicht erst zu Gesicht bekam. Ein Blick auf mich, schon an der Wohnungstür, genügte offenbar. In einem Falle gelang es mir immerhin, bis in die Diele vorzustoßen, aber das lag wohl nur an den schlechten Lichtverhältnissen. Auf eine nähere Überprüfung meines Äußeren hin wurde ich auch hier schnell wieder verabschiedet.

Immerhin ist mein Versuch schließlich doch nicht ganz erfolglos geblieben. Ich weiß jetzt, warum man Leute wie mich nicht nehmen will. Das verdanke ich Frau Schmitz, einer Dame, die so weit ging, mir das Zimmer, das ich nicht bewohnen durfte, zu zeigen.

„Warum“, fragte ich Frau Schmitz, „kann ich nicht bei ihnen vohnen?“ Ich wußte natürlich, daß ich dem Idealbild aller Zimmerwirtinnen von einem Untermieter-Menschen – ein Beamter, der im Ersten seine Miete zahlt und sich bis zum nächsten Ersten nicht mehr blicken läßt – nicht entspreche. Aber so viele Vertreter dieses Idealbildes existieren ja gar nicht, und manche Zimmervermieterin muß sich daher schon mit einem Mieter wie mir begnügen: einem ruhigen, nachgiebigen Menschen, dem manche Vermieterin – aus welchen Gründen auch immer – bei seinem Auszug bittere Tränen nachgeweint hat, der kochen und waschen weder kann noch will und keine Dame kennt, die unbedingt darauf bestehen würde, ihren Besuch auf die behördlich als unsittlich empfundene Zeit nach 22 Uhr auszudehnen. Das Bonner Klima macht bekanntlich müde.

So ähnlich legte ich meinen Fall auch Frau Schmitz dar und vergaß auch nicht hinzuzufügen, daß ich mich ihren Preiswünschen voll und ganz auszuliefern gedachte. Sie aber ließ sich nicht erweichen.

„Persönlich habe ich nichts gegen Sie“, versicherte sie mir, „es ist nur wegen Ihrer Hautfarbe.“