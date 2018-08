Inhalt Seite 1 — Strandgut der Großstadt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist Sonntag früh neun Uhr. Um diese Stunde, da den meisten Bürgern nichts ferner liegt als der Gedanke an Arbeit, verläßt der Richter vom Dienst am Düsseldorfer Amtsgericht seine Wohnung in der Gewißheit, einen anstrengenden Tag vor sich zu haben. Dem Sonntagsrichter obliegt die Aufgabe, über jene Menschen zu Gericht zu sitzen, die am Vortage in Polizeigewahrsam genommen worden sind. Das Gesetz schreibt vor, daß der Richter spätestens am Tage nach der Festnahme zu entscheiden hat, ob gegen den Delinquenten Haftbefehl erlassen oder ob er wieder auf freien Fuß gesetzt wird.

In einem kleinen, nüchternen Raum wird verhandelt: Drei Stühle vor einem Tisch, dahinter der Richter nebst seiner Schreibkraft. Im Vorzimmer sorgt der diensttuende Polizeibeamte lautstark für Ordnung. Es beginnt mit der Vorführung einer derben, von Unstetem Triebleben gezeichneten Dreißigerin. Ihr fünf Monate altes Kind begleitete sie bis zum Vortage auf ihren Streifzügen, die sie – zuweilen im Flugzeug – bis nach Athen, Konstantinopel und Rom unternahm.

In einem Düsseldorfer Hotel, wo Sofie zuletzt Quartier bezogen hatte, nahm ihre Odyssee ein überraschendes Ende. Als sie von einer „kurzen Besorgung“ – wie sie sagte – ins Hotel zurückkehrte, war das Kind inzwischen auf Veranlassung der argwöhnischen Hotelleitung vom Jugendamt abgeholt und in ein Heim gebracht worden. Die leichtlebige Mutter nahm die Polizei dann vorsorglich auch in Gewahrsam. Die Tränen flossen unaufhaltsam, als sie von ihrem anscheinend ehrlichen Trennungsschmerz berichtete. Nachdem sie glaubwürdig versichert hatte, daß die zukünftige Unterbringung ihres Kindes in einer Ordentlichen Familie gesichert sei, und auch der Verdacht zerstreut war, sie habe ihr Kind aussetzen wollen, gab man ihr die Freiheit wieder, aber noch nicht das Kind. Erst wenn eine Nachprüfung ergeben wird, daß ihre tränenreichen Beteuerungen stimmen, wird man ihr das Kind wieder anvertrauen.

Der 14jährige Max aus einem pfälzischen Weinort ist kein unbeschriebenes Blatt. Der schlaksige Bursche mit den hungrigen Augen und dem fast mädchenhaft weichen Mund wurde bereits fünfmal wegen Diebstahls bestraft. Zuletzt stahl er seinem Stiefvater 1400 Mark und ging damit auf große Fahrt. Eigentlich hatte er im Campinglager von Düsseldorf-Oberkassel Quartier nehmen wollen. Doch landete er schließlich in einem Düsseldorfer Hotel. In der Erwartung, Geld zu finden, stahl er dort einem Studenten aus der Jacke ein Etui mit einem Ausweis und einem Gepäckschein.

Was soll mit diesem Früchtchen geschehen? „Nur nicht wieder nach Hause!“ bettelt der Junge. „Da gibt es doch nur wieder Krach mit dem Vater und dem jüngeren Bruder!“ Bis Montag muß Max in Gewahrsam bleiben. Dann wird das Jugendamt über sein weiteres Schicksal entscheiden.