Keine "Patentlösung" für die Konzentrationsfrage – aber immerhin Möglichkeiten der Einflußnahme

Von Erwin Topf

Der Anstoß, sich mit den Konzentrationserscheinungen in der deutschen Wirtschaft der Nachkriegszeit kritisch auseinanderzusetzen, kam wesentlich zunächst aus der politischen Ecke. Hier ist das klassische Dokument die Regierungserklärung vom 29. Oktober 1957, in der Dr. Adenauer gesagt hat: "Wir wollen nicht, daß schließlich bei immer größerer Konzentration ... das Volk aus einer kleinen Schicht von Herrschern über die Wirtschaft und einer großen Masse von Abhängigen besteht." – Dabei liegt also der Akzent ganz deutlich auf der Erhaltung einer breiten Schicht selbständiger oder, wie man auch sagen kann, mittelständischer Existenzen; maßgebend sind nicht primär wirtschaftspolitische, sondern politische Erwägungen jener Art, die man neuerdings mit dem (freilich nicht ganz eindeutigen) Wort "Gesellschaftspolitik" zu bezeichnen pflegt.

Allgemeines Mißbehagen

Natürlich kam das Abrücken des Bundeskanzlers von ("übermäßigen") Konzentrationstendenzen nicht von ungefähr. Vorausgegangen waren, seitens der "kleineren" und der "mittleren" selbständigen Unternehmer, mancherlei Bekundungen eines erheblichen Mißbehagens gegenüber der sehr viel stärkeren und schnelleren Expansion bei jenen Unternehmungen, die man in den USA (und neuerdings auch bei uns) als big business zu bezeichnen pflegt; vorangegangen war aber auch eine sehr lebhafte Kritik der Sozialdemokratie gegenüber dem Konzentrationsgeschehen. Es erschien aus innerpolitischen Gründen offenbar wichtig, diese Kritik "abzufangen", auch wenn sie der Ausfluß der einigermaßen paradoxen Situation war, daß die ursprünglich von Marx her beeinflußte deutsche Sozialdemokratie sich dabei gegen jede Form von Kapitalakkumulation wandte, während gleichzeitig die von dem klassischen sozialistischen Dogma weit weniger berührten britischen Labour-Leute sich durchaus positiv zu den Vorgängen der Betriebs-, der Unternehmens- und der Eigentumskonzentration verhielten – überzeugt davon, den Wandlungsprozeß der spätkapitalistischen Wirtschaft (und hierbei speziell den Funktionswandel des Eigentums) früher oder später durch handfeste staatliche Kontrollen in ihren Sinne regulieren und zugleich fördern zu können.

Falsche Weichenstellung

Die Tatsache, daß es in der Bundesrepublik zwischen Regierungskoalition und Opposition während der letzten Jahre kaum irgendwelche nennenswerte Unterschiede in der Beurteilung der Konzentrationsvorgänge gab, hat allerdings nicht zu einer besonderen wirtschaftspolitischen Aktivität gegenüber Ursachen oder Folgen der "Ballungsprozesse" geführt. Abgesehen von vielerlei Vergünstigungen – namentlich steuerpölitischer Art – für die (nach ihrer Umsatzhöhe) "kleineren" mittelständischen Unternehmungen ist nichts erfolgt, was etwa in Vergleich zu den Bemühungen der USA-Administration gestellt werden könnte, über den small business act allen denjenigen Unternehmen zu helfen, die sich durch die Angebots- oder auch die Nachfrage-Übermacht von big business bedrängt fühlen. Ebensowenig ist es zu einem Abbau der steuerlichen Privilegien gekommen, die bei uns für big business gelten – oder, vorsichtiger gesagt: zu Reformen jener steuerrechtlichen Bestimmungen, die, nach Ansicht der mittleren und kleineren Unternehmungen, sich konzentrationsfördernd auswirken: wie generell das System der Allphasen-Umsatzsteuer, speziell das Organschaftsprinzip, und weiterhin, bei der Einkommensbesteuerung, das Schachtelprivileg.