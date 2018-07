Von den vielen Privatbanken, die vor 100 Jahren das Bild der deutschen Kreditwirtschaft bestimmten, haben nur wenige die Mitte des 20. Jahrhunderts erreicht. Zu diesen wenigen Bankhäusern, die den Anschluß an eine veränderte Zeit fanden, gehört das Düsseldorfer Unternehmen C. G. Trinkaus, das in diesen Tagen sein 175jähriges Bestehen feiert. Die Trinkaus-Bank hat aber nicht nur die Stürme der Zeit überlebt, sondern sie zählt heute, was Einfluß und Bedeutung betrifft, zu den großen kontinental-europäischen Privatbankhäusern, ohne ihren Charakter als Privatunternehmen aufgegeben zu haben. C. G. Trinkaus ist heute – das Kapital beträgt 22 Mill. DM – das zweitgrößte Privatbankgeschäft in Deutschland.

Schon dem Firmengründer, Christian Gottfried Jaeger – der im September des Jahres 1785, von Trarbach a. d. Mosel kommend, seine Zelte in der kleinen niederrheinischen Residenzstadt Düsseldorf aufschlug –, war es vergönnt, mit seiner „Handlung“ alle Stadien bis zu einem der damals führenden Großhandels- und Bankhäuser Westdeutschlands zu durchlaufen. Nach 65 Jahren hinterließ der königlich-preußische Kommerzienrat Jaeger im Jahre 1852 seinen Erben ein blühendes Handels- und Bankhaus. Seinem Neffen und Erben Christian Gottfried Trinkaus blieb es vorbehalten, dem – nun schon nicht mehr ganz jungen – Unternehmen seinen Namen zu geben und, indem er das bereits von Jaeger begonnene – Geldgeschäft stark ausbaute. Die zunehmende Industrialisierung und die damit einhergehenden hohen Finanzierungsbedürfr.isse waren bestimmend für den Schritt, das Warengeschäft aufzugeben.

Enge persönliche und verwandtschaftliche Verbindungen mit der Düsseldorfer Industrie führten zu persönlicher Beteiligung von C. G. Trinkaus bei der Gründung vieler maßgebender Firmen. Trinkaus war aber nicht nur für die großen Firmen, sondern ebenso für die Gewerbetreibenden und das Bürgertum als Privatbankier tätig. Diese breite Streuung des Kundenkreises – die bis heute zu den Grundprinzipien des Hauses gehört – bewährte sich sowohl in der großen Strukturkrise der siebziger Jahre als auch in der Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts, die Trinkaus ohne jede Hilfe und ohne Substanzverluste überstehen konnte.

Dennoch brachen mit dem ersten Weltkrieg auch für die Trinkaus-Bank zwei kritische Jahrzehnte an. Sie begannen mit der Anlehnung an eine Großbank, und sie endeten mit dem – Abbruch der Familientradition. Im Jahre 1916 beteiligte sich die Deutsche Bank mit einer Kommanditisteneinlage von zunächst 1 Mill. Mark an C. G. Trinkaus, und als Max Trinkaus 1929 starb – und damit die glanzvolle Familientradition im Hause Trinkaus erlosch –, sah es zunächst so aus, als müßte nun auch diese Bank dem Beispiel anderer Institute folgen und ihre Selbständigkeit mehr und mehr aufgeben.

Aber neue Männer knüpften an die Tradition der Gründerfamilie an. Sie gaben der Bank die Selbständigkeit zurück und führten sie in die Reihe großer Finanzinstitute, die neben und mit den Filialgroßbanken eine eigene und wesentliche Rolle in der deutschen Wirtschaft spielen. Die heutigen Inhaber, Kurt Forberg, Dr. Johannes Zahn und Rudolf Groth, sind entschlossen, den „Charakter des Hauses als unabhängiges Privatbankgeschäft auch für die Zukunft aufrechtzuerhalten.“ Ingrid Neumann

