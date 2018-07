Die Erklärung von Prof. Dr. Winnacker, Vorstandsvorsitzenden der Farbwerke Hoechst AG, daß in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung bei Hoechst nicht erfolgt, hat dem Geraune um eine unmittelbar bevorstehende Kapitalerhöhung, und ob aus genehmigtem Kapital oder durch Neuschöpfung, ein Ende gesetzt. Die für den Ausbau der Werke in diesem Jahr benötigten Mittel sind vorhanden, erst das nächste Jahr (Mai 1960 im Verhältnis 10 : 1?) wird neue Entschlüsse für die Beschaffung von Mitteln erforderlich machen. Der Aufsichtsrat hat die vorgeschlagenen Investitionen in der bisherigen Größenordnung (1960 rund 350 Mill. DM) für das nächste Jahr gebilligt.

Die Umsatzzunahme von rund 300 Mill. DM in den ersten neun Monaten 1960 reicht bereits nahe an die rund 333 Mill. DM Zunahme des Jahres 1959 heran. Selbst wenn das 4. Quartal in der Zunahme etwas schwächer werden sollte, dürfte die Gesamtzunahme 1960 mindestens die Vorjahrsquote (17,6 Prozent) erreichen, wenn nicht übertreffen. Insgesamt erwartet die Verwaltung für 1960 einen Umsatz von gut 2,5 (2,2) Milliarden DM. Der Exportanteil dürfte mit rund 800 Mill. DM wieder bei etwa 32 Prozent des Gesamtumsat- – zes liegen. Die Produktion stößt fast allenthalben an die Kapazitätsgrenze, so daß auch bei vorsichtiger Einschätzung der zukünftigen Absatzchancen im Hinblick auf die allgemeine Ausweitung der chemischen Produktion der stetige Ausbau der Anlagen vertretbar erscheint.

Die Belegschaft ist in den ersten acht Monaten 1960 um mehr als 2000 Personen auf 47 600 im Gesamtbereich gestiegen, bei etwa gleichem Zuwachs von Lohnempfängern und Angestellten. Trotz der Lage am Arbeitsmarkt konnten die Neueinstellungen – die sonstige Fluktuation ist gering – ohne größere Schwierigkeiten vorgenommen werden. Insgesamt sind zur Zeit 860 ausländische Arbeitskräfte beschäftigt. Von der Möglichkeit, Belegschaftsaktien zu beziehen (zum Vorzugskurs von 250 Prozent bei fünfjähriger Bindung), haben rund 12 000 Belegschaftsmitglieder, das sind etwa 29 Prozent der Bezugsberechtigten (davon 3500 Arbeiter und 8400 Angestellte), Gebrauch gemacht; sie haben nom. 2,4 Mill. DM Hoechst-Aktien gezeichnet.

Prof. Winnacker wies auf die bei scharfer internationaler Konkurrenz auf dem Chemiegebiet allgemein weiter rückläufige Preistendenz hin. Hierin liege kein Widerspruch zu der ständig steigenden Nachfrage, weil viele, in den letzten Jahren neu. entwickelte Erzeugnisse in das Stadium der Massenproduktion und dadurch; abgesehen vom scharfen Wettbewerb, in die Zone der Kostendegression gelangen. Auch in diesem Jahr müsse mit Preisnachlässen von rund 60 Mill. DM (etwa 2 bis 3 Prozent des Gesamtumsatzes) gerechnet werden. Diese Tatsache sei der sichtbare Beweis, daß die Entwicklung in der chemischen Industrie in gesunden Bahnen verläuft. V. D.