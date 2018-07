Just in dem Augenblick, da besorgte Politiker und Militärs Auflösungstendenzen innerhalb der NATO oder zumindest ihres gemeinsamen Führungs- und Befehlsapparates zu erkennen glauben, hat in Heidelberg ein neuer integrierter Stab seine Arbeit aufgenommen: CENTAG, die Central Army Group, die dem Befehlshaber der NATO-Landstreitkräfte in Mitteleuropa, dem General Speidel, unterstellt ist.