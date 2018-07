Inhalt Seite 1 — Lolita in der „Affluent Society“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Manfred George

New York, im Oktober

Der von dem amerikanichen Sozial Wissenschaftler John Kenneth Galbraith geprägte Ausdruck einer „Affluent Society“ bedeutet, daß die Vereinigten Staaten am Überfluß ihres materiellen Reichtums leiden und nicht wissen, was sie mit diesem Reichtum zu wahrhaftem Nutzen und Fortschritt der Bevölkerung anfangen sollen.

Eine Folge dieses Zustands ist die frenetische Suche der Produzenten von Konsumgütern nach neuen Märkten, auf denen sie Absatz für ihre Waren finden können. Wenn die natürlichen Bedürfnisse nicht vorhanden sind, dann werden von den Fabrikanten künstliche Wünsche erzeugt. Ein typisches Beispiel dafür ist die Art, wie sich die amerikanische Geschäftswelt auf Kinder und Halbwüchsige gestürzt hat. Die Eroberung des sogenannten „Teenage-Marktes“’ spielt heute eine große Rolle.

Um ein Bild von der Masse der jungen Bevölkerung in den USA zu geben, sei darauf hingewiesen, daß, bis zum Jahre 1965 (also in fünf Jahren) die Altersgruppe zwischen 15 und 19 um 28,5 vH steigen wird. 1965 werden 30 vH aller Amerikaner zwischen 5 und 19 Jahren alt sein, eine die Bevölkerungsstatistiker überraschende Tatsache. Niemand hatte nämlich geglaubt, daß die Zahl der Familien mit mehr als vier Personen gegenüber 1950 so stark zunehmen würde.

Die Kaufkraft der Teenager wird zur Zeit auf rund 10 Milliarden Dollar jährlich geschätzt. Soweit Einzelangaben vorliegen, werden 9 Millionen Dollar für Präparate für selbstgemachte Dauerwellen, 20 Mill. für Lippenstifte, 25 Mill. für Mittel gegen Achselschweiß von dieser Gruppe der 10- bis 20jährigen ausgegeben. Toilettenartikel und Kosmetika bringen auf dem „Kindermarkt“ rund 300 Mill. Dollar, die Konfektion bringt 900 Mill. Dollar jährlich ein.

Woher kommt das Geld, soweit nicht die Eltern die Käufer sind? Nach einem dieser Tage erscheinenden Buch – „Fig Leaf“ (Feigenblatt) von Eve Merriam – haben 80 vH der Teenager eine Armbanduhr, 15 vH haben zwei Uhren und über die Hälfte können eine Uhr am Ende der Highschool mit 16 Jahren erwarten. 75 vH der Teenager besitzen ihr eigenes-Radio und einen eigenen Plattenspieler. 800 000 stehen in voller Tagesarbeit – veit mehr haben eine Halbtags- oder Sommerbeschäftigung. Das Taschengeld beträgt durchschnittlich 10 Dollar je Woche (1945 noch 2,50 Dollar).