Rom, Anfang Oktober

Die Suore Stimmatine (Schwestern der Wundmale), ein kleiner Seitenzweig der großen franziskanischen Familie, haben kürzlich ihr neues Mutterhaus im Viale Marconi 446 in Rom eingeweiht. Eine Etage des großen Gebäudes ist für ein Werk der Nächstenliebe bestimmt, das in Italien, vielleicht in der Welt, einzigartig ist. Es ist nämlich nach Beendigung der Olympiade ein Heim für verbitterte Schwiegermütter geworden, eine Wohnstatt, in der sich ältere oder alte Damen, die Jahre oder Jahrzehnte lang in ohnmächtigem Zorn über Schwiegersohn oder Schwiegertochter sich und ihren Kindern das Leben schwer machten, entspannen dürfen.

Die wichtigste Heilmethode, Komplexe und gestauten Grimm zu lösen, wird unter dem Motto des „sfogarsi“ stehen. Dieses Wort, kaum wörtlich zu übersetzen, bedeutet etwa Dampf ablassen, sich-gehen-lassen, Druck lösen, abreagieren dürfen. Zur Zeit leben die ersten Probegäste in einer kleinen Dependance des Mutterhauses vor den Toren der Hauptstadt.

Unter der Anleitung von fröhlichen, doch energischen Nonnen, alle vertraut mit der Psychologie, verläuft hier der Tag der Schwiegermütter nach der Maxime „Erlaubt ist, was gefällt“. Erlaubt ist alles, was die geplagten Damen in langen bitteren Jahren neben dem oder der Unerwünschten nicht haben tun dürfen. Statt ihren Gästen zu ergebener Resignation zuzureden, ermuntern die Nonnen die zornigen alten Damen, sich so lärmend und temperamentvoll zu betragen, wie sie nur mögen. Sie dürfen und sollen singen, spielen, Krach schlagen, wenn nötig, Posaune blasen und vor allem – sich aussprechen. Immer ist für jede von ihnen eine geduldige Nonne bereit, sich lächelnd alle Klagen anzuhören und nur selten den Redeschwall zu unterbrechen, um tolerante Ratschläge zu geben.

Das Haus der frommen Schwestern unterscheid det sich von all den andern Instituten der Nächstenliebe und ihrem artigen Schweigen durch den gewaltigen Lärm, der hier ständig herrscht. Mag sein, daß Nachbarn und Passanten des Viale Marconi nach dem Einzug der Schwiegermütter zuerst ein wenig befremdet sein werden, wenn sie das Getöse von Schlagzeug und Trompeten, von Hanteln und Trockenrudergeräten, von Solo und Chorgesang aus dem Haus der stillen Schwestern vernehmen werden. Aber wer sich nur einmal überlegt, was es für eine „böse Schwiegermutter“ bedeuten muß, wenn sie in Gedanken an ihren Ärger nach Herzenslust auf die Pauke schlagen darf, muß die Weisheit dieser Form tätiger Nächstenliebe wohl sogar bewundern.

Der Erfolg des ersten Probeaufenthalts gibt den tapferen Schwestern recht. Die bewahrten Damen, deren Gesichter bei der Ankunft noch grimmig verkniffen waren, haben sich schon nach wenigen Tagen heiter entspannt. „Es ist herrlich hier“, sagte eine alte Signora, stieß dröhnend in das Blasrohr und lachte, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr gelacht hatte. „Es ist, als hätte ich endlich einen zu engen Schuh ausziehen dürfen!“ M. v. Z.