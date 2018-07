Auch der Muttermörder schrieb sein Leben für die Illustrierte – Die Leiche steckte er in den Kriechkeller

Hamburg

Der Schwurgerichtssaal des Landgerichts ist dunkelbraun getäfelt: geschnitzte Halbsäulen hinter dem Richtertisch. Über der Tür zum Flur solide Tischlerkunst: Barock aus den Gründer jähren, das hervorragend geeignet ist, dem Verbrecher das Hohe Gericht und die eigene Armseligkeit vor Augen zu führen.

Eine unscheinbare Tür in der Täfelung geht auf. Der Wachtmeister mit Schlüsselbund tritt ein. Im gelben Licht des Ganges hinter der nun weit geöffneten Tür steht der Täter wie in einer Panoptikums-Nische. Ein großer junger Mann mit rötlich-blonden Locken. Er rührt sich erst, als der Wachtmeister ihm winkt.

Er setzt sich auf die Anklagebank und ist jetzt im Tageslicht. Ein Mann mit bläulich-roten Händen, einem langen, schlaffen Gesicht voll roher Melancholie: der Muttermörder Gerhard Elvers, geboren am 12. März 1935 in Hamburg-Wilhelmsburg, einem Industrievorort der Hansestadt. Er hat am 3. April vergangenen Jahres seine neunundfünfzigjährige Mutter, die Witwe eines Bauarbeiters, im Streit getötet.

„Wenn dein Vater nicht so besoffen gewesen wäre, wärest du gar nicht geboren worden“, habe seine Mutter früher zu ihm gesagt, erzählt Elvers.

Der Vorsitzende: „Das war doch kein Grund, böse zu sein.“