Wachstumsaktien in Österreich

Sie brachten am 5. September 1960 einen Artikel über „Wachstumsaktien in Österreich“. Mich hat er sehr interessiert, ich hätte aber gerne gleiche Angaben wie bei den aufgeführten österreichischen Aktiengesellschaften auch über die Gösser Brauerei. Ich bitte, mir möglichst auch gleichzeitig mitzuteilen, aus welchen Gründen die nur 8 vH Dividende erbringende Gösser Brauerei den weit höchsten Kurs von 800 vH Anfang September 1960 hatte. Halten Sie die Zukunftsaussichten und die Wachstumsmöglichkeiten der Gösser Aktien für günstig?

H. T., München

Die Aktie der Gösser Brauerei-AG., Leoben-Göss (Steiermark), ist an der Wiener Börse mit zurzeit etwa 800 vH die höchstbewertete Brauaktie; Reininghaus notiert zum gleichen Zeitpunkt mit 665 vH, Schwechater Brau mit 550 vH und österreichische Brau mit 390 vH. Nun bestehen gewiß Unterschiede im Status, aber alle erwähnten Brauereien arbeiten unter ungefähr den gleichen Absatz- – und Rentabilitätsbedingungen, jede der drei erstgenannten zahlte zuletzt 9 vH Dividende, die österreichische Brauerei 8 vH. Man wird zur Erklärung des hohen Kurses für Gösser (aber auch für Reininghaus) vor allem deutsche Käufe als Begründung anführen dürfen. Diese zwei Brauwerte haben schon vor dem Krieg deutsche Käufer angezogen und dabei eine Art Liebhaberwert entwickeln können. Dem Vorstand der Gösser ist die Kursüberhöhung schon mit Rücksicht auf die damit zusammenhängenden Vorwürfe wegen zu tiefer Dividende keineswegs angenehm.

Liebhaberwerte erleiden große Kursschwankungen; für die Gösser Brau ging in diesem Jahr die Bewegung vom Tiefstkurs 585 bis zu den erwähnten 800 vH.

In der Bilanz der Gösser Brauerei zum 31. August 1959 findet man neben 60 Mill. Schilling Grundkapital offene Rücklagen von 79,5 Mill. Man hat seit Aufstellung der Schillingeröffnungsbilanz zum 1. September 1954 rund 113 Mill. investiert und 121 Mill. Abschreibungen gemacht. Auf diese Weise ist der Bilanzwert des Anlagevermögens trotz höchster Investitionen innerhalb von fünf Jahren auf 112 Mill. (gegenüber 127 Mill. in der Eröffnungsbilanz) zurückgegangen, also um die Mehrabschreibung zuzüglich kleiner anderer Veränderungen. Wollte man aber selbst alle abgeschriebenen Investitionen als stille Reserven ansetzen und die echte Abnutzung ignorieren, so käme man auf einen Kurs von etwa 400 vH. Nun haben die Werte der Eröffnungsbilanz gewiß auch schon Reserven enthalten, aber nicht in einem für diese Berechnung entscheidenden Ausmaß, denn man hat damals die Anlagen immerhin auf das Fünffache des vorherigen Bilanzwertes aufgewertet. Wie immer man mit Rücksicht auf die Konjunktur, den guten Ruf des Unternehmens und seiner Erzeugnisse eine Korrektur nach oben nehmen mag, so findet man rechnungsmäßig den gegenwärtigen Kurs der Aktie doch überhöht, die Rendite von etwa einem Prozent undiskutabel und steht also vor einem jener Haussephänomene, die sich immer wieder allen Kalkulationen entziehen.