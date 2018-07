An der Wiener Börse sind innerhalb von zwei Jahren die Industrieaktien im Durchschnitt auf das Doppelte gestiegen. Die seit Herbst 1958 mit kleinen Unterbrechungen vor sich gehende Hausse hat vier gemeinsame Ursachen: die Hochkonjunktur, die Anreicherung der stillen Reserven das Substanzdenken aus mehr oder weniger Währungsmißtrauen und die deutschen Käufe.

Wenn wir mit dem zuletzt genannten Motiv beginnen, so ist zu sagen, daß die deutschen Käufe mehr relativ als absolut bedeutend waren; 1958 wurden für netto eine Million Dollar österreichische Aktien von Deutschen gekauft und 1959 dürfte es vielleicht etwas mehr gewesen sein; in letzter Zeit waren deutsche und (vergleichsweise immer kleinere) Schweizer Käufe selten und die Sommer-Hausse 1960 war von Inlandskäufen getragen. Der österreichische Aktienmarkt ist schmal, im amtlichen Verkehr notieren 75 Werte (gegen rund tausend an den westdeutschen Börsen!). Die Mehrheiten sind mit wenigen Ausnahmen in festem Besitz, und das Geschäft spielt sich mit einem schmalen Restbestand ab. Auf diesem kleinen Wiener Markt mußten sich auch – besonders bei einigen bevorzugten Werten – die deutschen Käufe haussierend auswirken. Die Kommunikation. hat sich mit der Einführung österreichischer Aktien im geregelten Freiverkehr an der Frankfurter Börse noch verstärkt. Es geht bekanntlich um die Brauereien Gösser und Reininghaus, Perlmooser Zement, Semperit-Gummiwerke und Steyr-Daimler-Puch. Die Frankfurter Kurse für die Werte lagen übrigens in letzter Zeit rechnungsmäßig meist etwas über den Wiener Notierungen.

Mit dem Anschluß an die Auslandsbörsen, durch die Ausländer-Konvertibilität des Schillings gefördert, ist die Verbindung mit der Welt hergestellt. Wenn Amerikaner in Deutschland und dann dafür Deutsche wieder in Wien kaufen, so ergeben sich Auswirkungen ausländischer Börsenbewegungen auch für Wien, das bis vor zwei Jahren mit seinen Aktien einen reinen Binnenmarkt darstellte. Die Wiener Börse hat auf diese Weise auch die langentbehrte zweite Hand gewonnen.

Bei den Gesellschaften standen die letzten fünf Jahre im Zeichen der Anreicherung stiller Reserven. Man investiert aus Betriebserträgen und kann mit weitgehender Bewertungsfreiheit die investierten Beträge abschreiben. Die Substanz wächst, aber der Bilanzwert der Anlagen bleibt gleich. Die Gewinnausschüttungen sind gering, die Rendite von meist unter zwei und selten bis höchstens drei politisch des Kurswertes ist uninteressant. Da realpolitisch alle Aussicht vorhanden ist, daß sich dieser zum Teil mit steuerlicher Notwehr zu begründende Zustand (die Substanzanreicherung bleibt steuerfrei, bei ausgeschütteten Gewinnen nimmt die größere Hälfte der Staat) nicht ändern wird, muß das Motiv der stillen Substanzanreichertng auch weiter wirken und die Kurssteigerung – einige schon überhöhte Werte ausgenommen – sozusagen garantieren.

Das dritte der genannten Motive, nämlich ein latentes Mißtrauen in die Kaufkraft der Währung darf im gleichen Zusammenhang genannt werden und die neuen Auftriebstendenzen bei Lohn und Preis bestätigen dieses Mißtrauen leider weiter, wenn auch der Lebenshaltungskostenindex mit seinem Primitivsortiment und,seinen vielen, durch Subventionen oder gesetzliche Normen festgehaltenen Preisen (also Lebensmittel einerseits und Mieten andererseits) eine Kaufkraftstabilität des Schillings veranschaulicht.

Indexmäßig liegen die Industrieaktien zur Zeit auf etwa 2100 vH des Standes vom März 1938 gegenüber 1656 vH Ende 1959 und 1169 vH Ende 1958. Die höchste Steigerung auf das etwa Dreißigfache der Vorkriegsnotierungen zeigen Papierwerte, wo die Investitionen enorm waren, während als anderes Extrem Aktien der Nahrungsmittelindustrie etwas unter dem Neunfachen vom März 1938 liegen. Nur muß man bei Gruppenangaben für die Wiener Börse berücksichtigen, daß hier in einzelnen Zweigen zwei, drei oder vier Aktiengesellschaften die ganze Gruppe bilden, da ja die ganze Industrie, wie gesagt, nur durch 75 Unternehmen im offiziellen Handel der Wiener Börse vertreten ist.

Situation und Tendenz lassen sich in einigen Schlagworten folgendermaßen veranschaulichen, Man differenziert, man fragt nach Mittelwerten, interessiert sich für Zurückgebliebene. Spitzenwerte sind bereits so teuer, daß sie die Spekulation nicht sehr reizen können.

Alle auch im geregelten Freiverkehr an der Frankfurter Börse notierten, österreichischen Aktien sind in Wien Spitzenwerte. Für die steirischen Brauereien ist ein Hauptgrund für den Kursexzeß nach oben, daß die überwiegenden Mehrheiten bei den Familien Mautner-Markhof und Reininghaus liegen, also der Markt für die große (vorwiegend deutsche) Nachfrage zu schmal war. Steyr-Daimler-Puch hat rechnungsmäßig (die offenen Rücklagen sind viermal so hoch wie das Aktienkapital) noch Chancen. Die Creditanstalt hält etwa 45 vH. Die Hälfte ist handelbar. Auch von „Semperit“ ist viel in freien Händen, der Anteil der Creditanstalt ist etwas unter 60 vH; hier stimuliert die Tatsache, darnach einer Kapitalaufrundung auf 200 (nach 180) Mill. S, eine Wandelanleihe auf 200 Mill. – spätere Umwandlung in Aktien im Verhältnis 4:1 vorgesehen – herauskommt und in beiden Transaktionen die Altaktionäre Bezugsrechte haben. Vom Kapital der Perlmooser Zement liegen zwei Drittel bei der Länderbank, weitere Pakete beim Bankhaus Schöller und in Schweizer Besitz. J. B.