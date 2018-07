J. K. Paris, im Oktober

Der Haushaltvoranschlag für 1961, der dieser Tage dem Parlament zur Prüfung vorgelegt wird, zeigt deutlich erkennbar die feste Hand des vorsichtigen Finanzministers Wilfrid Baumgartner. Zur Anregung des stagnierenden oder jedenfalls nur leicht ansteigenden inneren Verbrauchs werden nur geringe Dosen Belebungsmittel in Form von leichten Erhöhungen der Beamtengehälter und der Pensionen sowie einer geringen Verminderung der Einkommenbesteuerung verabreicht. Andererseits werden die Ausgaben für den Schulbau, für die Atomwissenschaft, die Landwirtschaft und die industrielle Entwicklung Algeriens zum Teil beträchtlich erhöht.

Insgesamt steigen die ordentlichen Ausgaben des Staates von 57,87 Mrd. NF im Jahr 1960 auf voraussichtlich 62,81 Mrd. NF im Jahr 1961, die Steuer- und sonstigen Einnahmen von 58,57 auf 62,58 Mrd. NF, so daß der ordentliche Staatshaushalt ein leichtes Defizit von 0,23 Mrd. NF gegen einen Überschuß von 0,70 Mrd. NF im Jahr 1960 aufweist. Nach englischem Vorbild werden die temporären Ausgaben des Staates, d. h. die rückzahlbaren Kredite an die Körperschaften und die Privatwirtschaft, in einem gesonderten Budget verbucht. Diese Ausgaben des Staates werden für das kommende Jahr mit 6,53 Mrd. NF gegen 6,82 Mrd. NF in diesem Jahr veranschlagt. Sie umfassen vor allem die Investitionskredite zugunsten der öffentlichen Unternehmen sowie die Wohnungsbaukredite. Auch im kommenden Jahr sollen rd. 300 000 neue Wohnungen fertiggestellt werden.

Das Defizit, jetzt „impasse“ genannt, erhöht sich somit auf 6,76 Mrd. NF gegen 6,12 Mrd. NF im laufenden Jahr. Die Defizite steigen auch in Frankreich in jedem Haushaltjahr, aber weniger rasch als in den Inflationsjahren. Es dürfte wieder, wie im laufenden Jahr, durch kurzfristige Finanzierungsmittel (Schatzscheinemissionen) gedeckt werden.

Die OEEC hat zwar in ihrem letzten Jahresbericht eine solche ausschließliche Finanzierungsmethode ziemlich scharf kritisiert, weil die Schwebende Schuld, die gegenwärtig auf 25 Mrd. NF geschätzt wird, ein Ausmaß annehme, welche das Schatzamt in einer Krisenperiode bei massiver Nichterneuerung der Schatzscheine einer unerträglichen Belastung aussetzen könnte; aber der Finanzminister vertritt die Auffassung, daß der sehr flüssige Kapitalmarkt bis auf weiteres für den privaten und halböffentlichen Investitionsbedarf offen gehalten werden soll, um über diesen Weg der Konjunktur die nötige Belebung zu verleihen.

Die französische Haushaltpolitik seit der Währungs- und Sanierungsaktion vom Dezember 1958 ist nach wie vor von dem Bestreben geleitet, alles zu vermeiden, was das Land wieder in die Inflationswirren der vergangenen Jahre zurückwerfen könnte. Der nächstjährige Staatshaushalt enthält in der Tat nichts, was eine solche Gefahr wieder heraufbeschwören könnte. Man kann sogar befürchten, daß die Haushaltpolitik des Staates hinter den konjunkturpolitischen Zielen der Regierung eher etwas zurückbleibt. Diese sehen eine Erhöhung des Bruttosozialproduktes um 5,5 vH vor, was einer Steigerung der Industrieproduktion um etwa 7,5 vH entsprechen würde. Das erfordert von der Wirtschaft eine in der Nachkriegszeit nur während kurzer- Perioden gezeigte Kraftanstrengung, und zwar in einer Zeit, wo der Algerienkrieg auch die wirtschaftliche Initiative zu lähmen beginnt. Der französische Finanzminister will eher das Risiko einer teilweisen Nichterfüllung dieser Ziele, als einer Konjunkturüberhitzung eingehen. Man kann das verstehen: Gebranntes Kind scheut das Feuer.